İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı
23.06.2026 08:00
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte belgeler ve gerçeğe aykırı beyanlarla çok sayıda yabancı uyruklu kişiye usulsüz ikamet izni sağladıkları belirlendi.

DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin çevrim içi muhasebe sistemleri incelendi. Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürütüldüğü ve çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına usulsüz şekilde ikamet izni alındığı tespit edildi.

SAHTE BELGELERLE İKAMET İZNİ SAĞLADILAR

Ekiplerin çalışmaları sonucu şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde değişiklik yaptıkları, gerçeğe aykırı içerikte veya tamamen sahte belgeler hazırladıkları belirlendi.

Ayrıca gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği ortaya çıkarıldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 64 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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