Ankara\'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı

Ankara, 7-8 Temmuz 2026’da yapılacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne hazırlanırken, kentte güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla önlemler artırılıyor.

ZİRVEYE ÇOK SAYIDA LİDER KATILACAK

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de aralarında bulunduğu çok sayıda liderin katılması bekleniyor.

ŞAFAK OPERASYONU YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucunda; DEAŞ terör örgütüne bağlı 30, DSİH terör örgütüne bağlı 23, TKP/ML terör örgütüne bağlı 22, TKİP terör örgütüne bağlı 20, MLKP terör örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG örgütüne bağlı olan 16, DHKP/C terör örgütüne bağlı 12 ve THKP/C terör örgütüne bağlı 9 şüpheli olmak üzere toplam 148 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

241 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucunda da TPK/ML terör örgütüne bağlı 44, DEAŞ terör örgütüne bağlı 26, DHKP-C - MLKP terör örgütüne bağlı 23 olmak üzere toplam 93 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, jandarma ve polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi

ZİRVE ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ZİRVEDE

7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da adeta kuş uçurtulmuyor. Çok sayıda uluslararası delegasyonun ve üst düzey yetkilinin katılım göstereceği bu dev organizasyonun sorunsuz ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için emniyet güçlerinin kent genelindeki denetim, istihbarat ve asayiş faaliyetlerini zirve bitimine kadar artırarak sürdüreceği bildirildi.