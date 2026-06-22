Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika
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Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
22.06.2026 12:58
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde evde bulunan tineri yanlışlıkla içen 3 yaşındaki A.D. fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşanan olayda, 3 yaşındaki A.D. evde bulunan tiner dolu şişeden yanlışlıkla içti.

Bir süre sonra fenalaşan çocuğun durumunu fark eden yakınları, A.D.'yi Buharkent Devlet Hastanesi'ne götürdü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen A.D., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktorların yoğun bakımda tedavisini sürdürdüğü çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Buharkent, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Aydın, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

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