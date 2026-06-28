Kadir İnanır'ı anma töreninde "Kenan Evren" gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı - Son Dakika
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Kadir İnanır'ı anma töreninde "Kenan Evren" gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı

28.06.2026 14:39
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Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma törenine, sinevizyon gösterimi sırasında Kenan Evren yuhalandı. "Yapmayın burası cenaze. Eski Genelkurmay Başkanını yuhalayamazsınız" diye bağıran kişi, salondakilerin tepkisi üzerine yuhalanarak dışarı çıkarıldı.

Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi.

Türk sinemasına damga vuran Kadir İnanır'ın vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun cenazesi, anma töreninin gerçekleştirildiği Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

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CENAZE TÖRENİNDE "KENAN EVREN" GERİLİMİ

Anma töreni sırasında Kadir İnanır'ın yaşamını anlatan sinevizyon gösterimi yapılırken, 12 Eylül 1980'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in TSK adına yönetime el koyulduğunu açıkladığı darbe bildirisinin TRT ekranlarında okunduğuna ilişkin görüntüler yayınlanırken salonda yuhalama sesleri yükseldi.

Kadir İnanır'ı anma töreninde

"BEN KENAN EVREN İLE ASLA GÖRÜŞMEDİM"

Görüntülerde Kadir İnanır'ın Kenan Evren ile ilgili olarak, "Katliamdan başka bir şey değildir. Bu katliamın başındaki adam da benim için lanetli bir heriftir. 17 yaşındaki bir çocuğu yaşını büyütüp asan şerefsize ben saygı mı duyacağım yani? Herkes görüştü Kenan Evren ile ben asla görüşmedim. Görüşmedim diyenin alnını karışlarım. Cahil bir herif genel kurmay başkanı olmuş. Eceliyle ölse ne olacak, ölmese ne olacak, yaşasa ne olacak... Önemli olan bundan örnek alıp bir daha böyle acıların yaşanmamasını sağlayabilmek" ifadeleri kullandığı anlara da yer verildi. 

Kadir İnanır'ı anma töreninde

"YAPMAYIN BURASI CENAZE" DİYEN KİŞİ SALONDAN ÇIKARILDI

Yuhalamaların ardından salondaki bir kişi, "Yapmayın burası cenaze. Eski Genelkurmay Başkanını yuhalayamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Söz konusu çıkışın ardından salondakiler bu kez tepki gösteren kişiyi yuhaladı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından söz konusu kişi salondan çıkarıldı ve tören kaldığı yerden devam etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kadir İnanır için ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta sanatçı, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kadir İnanır'ı anma töreninde

"ŞU AN Kİ DUYGUM SADECE SESSİZCE DURMAK"

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, törende yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bakarsanız şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. O yüzden kısa da olsa sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım.

Kadir İnanır herkesin aslında abisidir, oğludur, sevgilisidir. dayısıdır, babasıdır ve aslında o halktır, Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermeni'dir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Türk'tür, Arap'tır ve tabii Kürt'tür.

Kadir İnanır'ı anma töreninde

"VASİYETİN SORUMLULUĞUMUZDUR SEVGİLİM"

Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. 'O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız' der dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim. Mutlaka..."

Kadir İnanır'ı anma töreninde

SONER ARICA: GERÇEKTEN İNANMIYORUM, NİYE BURADAYIZ?

Annesinin vefatından birkaç gün sonra dayısı Kadir İnanır'ı da kaybeden sanatçı Soner Arıca, törene katıldı. Kendisine uzatılan mikrofona konuşan Arıca, "Çok üzgün ve şaşkınım. Ölüm derken bile zorlanıyorum. Kimseye yakışmıyor ama ben hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak diye düşünüyordum. Gerçekten inanmıyorum. Niye buradayız? Çok tuhaf, çok üzgünüm. 3 gün önce de annemi kaybettik. Öyle..." ifadelerini kullandı.

PERİHAN SAVAŞ: O BENİM KAHRAMANIMDI

Perihan Savaş, "Çok acı. Ne söylenir bilmiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum; onu çok özleyeceğiz. Ölmedi zaten o. Yaşıyor. Kadir İnanır benim kahramanımdı" dedi.

Menderes Samancılar ise, "Ciğerimizin köşesiydi" ifadesini kullandı.

Burak Deniz, "Türkiye için Türk sineması için çok büyük bir ismi kaybettik. Yakınlarına Allah sabır versin. Kadir İnanır çoğumuz için bir idoldü. Onun filmleriyle büyüdük" diye konuştu.

Kadir İnanır'ı anma töreninde

"DURUŞUNDAN SEVDA AKARDI"

Kerem Alışık, "Mükemmel bir adamdı. Çok güzel gülerdi, çok güzel bakardı. Duruşundan sevda akardı. Bizim aile dostumuzdu. Çocukluğumdu, gençliğimdi... Ama şimdi bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez. Çok önemli bir değerdi. Mekanı cennet olsun" dedi.

Levent Özdilek, "Yeşilçam sineması son starını kaybetti. Kadir İnanır benim için dik duruş demekti" diye konuştu.

Tamer Karadağlı, "Herkesin Kadir Abi'siydi. Çok önemli bir oyuncuydu. Bir devir kapandı. Kadir Abi'nin Türk sinemasındaki etkisi tartışılmaz. Şimdi son görevimizi yapmaya geldik. Kadir İnanır hafızamda her şekilde yaşayacak. Onu tek bir kelimeyle tanımlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır'ı anma töreninde

"NEFES ALACAK HALİMİZ YOK"

Halil Ergün, "Kadir ile lise yıllarından bu yana arkadaşlığımız vardı" dedi.

Nur Sürer, "Nefes alacak halimiz yok. Konuşacak halde değilim" ifadelerini kullandı.

Nuri Alço, "Kadir İnanır çok güzel bir insandı. Çok büyük bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu. 

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Son Dakika Güncel Kadir İnanır'ı anma töreninde 'Kenan Evren' gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • eser demir eser demir:
    17 yaşındaki çocuk demiş bide bu gün görüyoruz neyse çokta yorum yapmaya gerek yok o dönem bir evde iki kardeş birbirini vurmuştu 0 0 Yanıtla
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