Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi - Son Dakika
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Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi
28.06.2026 14:43
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Van Barosu, 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma dosyasından çekilme kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Baba Nizamettin Kabaiş'in verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır" denildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van Barosu, olayın ilk gününden bu yana takip ettiği soruşturma dosyasından çekildiğini açıkladı.

Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.

VAN BAROSU GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Van Barosu tarafından yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmanın, olayın meydana geldiği ilk günden itibaren oluşturulan dava takip ekibi tarafından büyük bir titizlikle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve adaletin sağlanması amacıyla gerekli tüm hukuki girişimlerin bugüne kadar eksiksiz yerine getirildiği ifade edildi.

Baro, gelinen aşamada dosyada müşteki sıfatıyla yer alan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in, verdiği adalet mücadelesi sırasında yaşadığı zorluklar ve aydınlatılamayan şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranma nedeniyle dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülemediği kanaatine varıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz. Bu nedenle, dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Van Barosu dava takip ekibi ve özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatlar olarak dosyadan çekilme kararı alınmıştır." denildi.

"ADALET ARAYIŞINDAN GERİ ADIM DEĞİL"

Van Barosu, alınan kararın olayın aydınlatılmasına yönelik hassasiyetlerinden ya da adalet arayışına verdikleri önemden geri adım attıkları anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımızı, Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • John Wick John Wick:
    Sevgili Van Barosu, kararınıza saygı duyuyoruz. Zaten sizin çekilmenizi bekleyen dosyayı devralmak için sırada bekleyen onlarca baro var siz hiç merak etmeyin.... Abi ne yapıyorsunuz ya. Bir davada avukat çekilebilir başka avukat devralır anlaşılır da... Mazlum bir ailenin davasından komple baro mu çekilirmiş? 0 0 Yanıtla
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