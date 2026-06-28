Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın doğusunda bulunan Tomblaine kasabasında bir paraşüt okuluna ait sivil bir uçağın düşmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiğini açıkladı. Polis, vatandaşlara havalimanı çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

PİLOT VE 10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililer, kazada pilot ile uçakta bulunan 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerin beşinin öğrenci, beşinin ise eğitmen olduğu açıklandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, uçağın paraşüt atlayışı (skydiving) için düzenlenen bir uçuşta olduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI OLAY YERİNE GİDİYOR

Fransa İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in kazanın meydana geldiği bölgeye gitmek üzere yola çıktığını duyurdu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.