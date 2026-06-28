Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok - Son Dakika
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Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

28.06.2026 15:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da gerçekleştirdiği kampın kapanışında teşkilata kritik bir uyarıda bulundu. Erdoğan "Yorulan varsa buyursun kenara gelin dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi sokağı asla boş bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. Erdoğan, konuşmasına emniyet teşkilatı, basın mensupları ve Sapanca halkına teşekkür ederek başladı.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, partilerinin Türk siyasetinde yeni bir sayfa açtığını, istişare kültürünü siyasetin merkezine yerleştirdiğini söyledi.

"25 YILDIR İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEDİK"

AK Parti'nin çeyrek asırlık başarısının temelinde milletle kurulan gönül bağları ve istişare anlayışının bulunduğunu belirten Erdoğan, "Her türlü öneriye ve yapıcı eleştiriye kapımızı açık tuttuk. Millet bizi hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekmeyi prensip edindik. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı potada erittik. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturduk. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik." dedi.

Erdoğan, istişare toplantılarının artık Türkiye'de ve dünyada marka haline geldiğini belirterek, kamp süresince güvenlikten ekonomiye, kalkınmadan toplumsal politikalara kadar birçok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını, sahadan gelen öneri ve eleştirilerin tek tek not edildiğini söyledi.

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

"ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEDİK"

Konuşmasında AK Parti'nin 25 yıllık mücadelesine de değinen Erdoğan, iktidar yolculuğunda büyük engellerle karşılaştıklarını ifade etti.

"Çıkar birliği değil kader birliği yaparak yola çıktık. Çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik." diye konuştu.

"CUMHURİYET TARİHİNDE EŞİ BENZERİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan bir başarı hikayesine imza attığını söyledi.

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Milletin kendilerine umutlarını ve hayallerini emanet ettiğini dile getiren Erdoğan, "Allah'a hamdolsun o emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. Böyle bir hareketin neferi olduğum için, böyle bir partinin genel başkanı olduğum için hep şeref duydum. Sizlerden razıyım, inanıyorum ki milletimiz de sizlerden razıdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK NEREDE BEKLENİYORSA ORADA OLMAYA GAYRET ETTİK"

Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içinde değil dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında yer aldığını söyleyen Erdoğan, Somali'den Arakan'a, Pakistan'dan Filistin'e kadar birçok bölgede Türkiye'nin yardım elini uzattığını belirtti.

"Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği yerlere gittik. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanını ziyaret ettik. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkânlarımızla orada olmaya gayret ettik." dedi.

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

"GAZZE'NİN DE ŞAM'IN DA UMUDU SİZLERSİNİZ"

AK Parti'nin yalnızca Türkiye'deki 86 milyonun değil, ümmetin de umudu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gazze'nin yegâne umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarındaki ümmetin de vebali üzerindedir." diye konuştu.

"YORULAN VARSA KENARA GELSİN DİNLENSİN"

Konuşmasının sonunda teşkilata seslenen Erdoğan, zaman kaybına tahammül olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yorulan varsa buyursun kenara gelsin dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muhammet Açıkdeniz Muhammet Açıkdeniz:
    emekliler diyorki gelsin sandık. dinlendirelim sizi. siz istemiyorsunuz ama yoruldunuz. emekliler size üzülüyor, dinlendirmek istiyorlar. 13 2 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Kendi yorulmaz terminatör :) 11 0 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Suçlu yorulanlar olsun ney düzelecek ki sorunlar büyük hiç sansın kalmadı sucu orda burda aramak kurtarmaz büyük sorunları düzeltirsen belki 2 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    paranın değeri bitmiş algısı nedir bilmiyoruz bilemiyoruz olay belli değil mi ekonomi bitik hayat pahalı aşırı derecede daha ne olsun 0 0 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    O kadar kaymak varken yorulurmu insan reis senden alıştık yorulmamayı :) 0 0 Yanıtla
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