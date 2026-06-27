Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı - Son Dakika
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Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

Mısır son 32\'de! İran\'ın kaderi diğer gruplara kaldı
27.06.2026 08:32
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Mısır son 32 turuna yükselirken, İran'ın kaderi diğer gruplardan gelecek sonuçlara kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta maçında Mısır ile İran karşı karşıya geldi. ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Mısır adını son 32 turuna yazdırırken, İran beklemeye geçti.

Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

GOLLER İLK 15 DAKİKADA GELDİ

Mısır, mücadeleye hızlı başladı ve 5. dakikada Mahmoud Saber'in golüyle öne geçti. İran, 11. dakikada Mehdi Taremi ile kullandığı penaltıdan yararlanamazken, 14. dakikada Ramin Rezaeian'ın golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

MISIR'IN RAKİBİ AVUSTRALYA

Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Mısır, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Afrika temsilcisi eleme turunda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

İRAN BEKLEMEYE GEÇTİ

Grubu 3 puanla üçüncü sırada tamamlayan İran ise en iyi üçüncüler arasına kalabilmek için diğer gruplardan gelecek sonuçları bekleyecek.

Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı

Asya temsilcisi tur atlaması halinde son 32 turunda İsviçre ile eşleşecek. İran, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayarak turnuvalardaki en iyi derecesine ulaştı.

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Mısır, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı - Son Dakika

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