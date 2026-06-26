Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş - Son Dakika
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Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

26.06.2026 12:32
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Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmeye çalıştığı iddia edilen kadın, silahın tutukluk yapması üzerine çıkan arbedede eşini tabancanın kabzasıyla yaraladı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinde boşanma sürecindeki mal paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle silahı "bir anlık öfkeyle" kullandığını söyledi. Şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen kadın, silahın ateş almaması üzerine çıkan arbedede eşini tabancanın kabzasıyla yaraladı. Gözaltına alınan kadın tutuklandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'ta bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki Mersiye I. ile eşi Rahim I. büfede karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

İddiaya göre Mersiye I., yanında bulunan tabancayı eşine doğrultarak ateş etmek istedi. Ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle ateş gerçekleşmedi. Bunun üzerine çıkan arbedede Rahim I., tabancanın kabzasıyla başına aldığı darbeyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mersiye I., ifadesinde boşanma sürecinde yaşanan mal paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle "bir anlık öfkeyle" silahı kullandığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş - Son Dakika

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