Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Paris'in de bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki hastanelerde 'beyaz plan' adı verilen acil durum planı devreye sokuldu. Yetkililer evde hayatını kaybedenlerden endişe duyarken, bazı kent sakinleri sıcaktan korunmak için pencerelerini alüminyum folyoyla kapladı.
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27.06.2026 11:25:46. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı - Son Dakika
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