Güney Afrika'da binlerce kişi sokaklarda! Tek talepleri yabancıların gitmesi

Güney Afrika'da yabancı karşıtı protestolar yeniden gündeme geldi. Ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler Durban kentindeki kalabalığı gözler önüne serdi.

BİNLERCE KİŞİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Videoda, yüzlerce hatta binlerce protestocunun şehir merkezindeki caddelerde yürüdüğü, bazı katılımcıların pankart ve sopalar taşıdığı, güvenlik görevlilerinin ise kortej çevresinde önlem aldığı görüldü.

Göstericiler, ülkede yaşayan yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesini talep ederken çeşitli sloganlar attı.

ŞİMDİLİK BARIŞÇIL SEYREDİYOR

Paylaşılan bilgilere göre protestolar şu ana kadar büyük ölçüde barışçıl şekilde devam ediyor. Görüntülerde zaman zaman yoğun kalabalık nedeniyle trafik aksarken, herhangi bir şiddet olayına rastlanmadı.

YABANCI KARŞITLIĞI TARTIŞMASI

Güney Afrika'da son yıllarda düzensiz göç, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yabancı karşıtı gösteriler zaman zaman ülke gündemine geliyor. Daha önce düzenlenen bazı protestolar şiddet olaylarına dönüşmüş, yabancıların işlettiği iş yerleri hedef alınmıştı.

Yetkililer ise protestoları yakından takip ederken, olası olaylara karşı güvenlik önlemlerini artırdı.