Galatasaray'da Icardi depremi! Resmen serbest kaldı - Son Dakika
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Galatasaray'da Icardi depremi! Resmen serbest kaldı

01.07.2026 09:01
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Galatasaray ile olan sözleşmesi 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sona eren Mauro Icardi, resmen serbest oyuncu statüsüne geçti. Arjantinli golcünün geleceği belirsizliğini korurken, menajeri Elio Pino'nun sözleşme görüşmelerine dair yaptığı açıklamalar kafa karıştırdı.

Galatasaray'da uzun süredir geleceği tartışma konusu olan ve taraftarın yollarını gözlediği Mauro Icardi ile ilgili kritik tarih geride kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim ile henüz yeni bir sözleşme konusunda el sıkışmayan Arjantinli golcünün kontratı, takvimler 1 Temmuz 2026'yı gösterdiğinde resmen sona erdi.

BONSERVİSİ ARTIK ELİNDE

Galatasaray ile olan mevcut mukavelesini yenilemeyen Mauro Icardi, bu gelişmeyle birlikte herhangi bir kulübe bonservis bedeli ödenmeksizin transfer olabilecek konuma geldi. Yıldız futbolcu ve Galatasaray yönetimi arasında yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına dair belirsizlik ise tüm hızıyla sürüyor.

MENAJER PINO'DAN GİZEMLİ YANITLAR

Icardi'nin geleceğiyle ilgili HT Spor'a konuşan menajeri Elio Pino, yeni sözleşme süreci hakkında net ifadeler kullanmaktan ısrarla kaçındı. Pino, oyuncusunun Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim."

Yeni kontratın henüz imzalanmamasının bir kriz yaratıp yaratmadığı sorusunu "Bu konuda konuşmak istemiyorum" diyerek geçiştiren deneyimli menajer, Icardi'nin gelecek sezon da parçalı formayı giyip giymeyeceğine dair sorulan soruya ise sadece şu sözlerle karşılık verdi: "Bekleyip göreceğiz."

GALATASARAY KARNESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Kariyerine hangi takımda yön vereceği dünya basını tarafından da merakla beklenen Arjantinli yıldız, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda kulüp tarihine geçecek bir performansa imza attı. Galatasaray formasıyla dört sezonda 134 resmi karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, bu süreçte 77 gol atarken 25 de asist üreterek takımına önemli katkı sağladı. 

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Icardi depremi! Resmen serbest kaldı - Son Dakika

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