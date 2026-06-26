Erdoğan öğrencilerin karnelerini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karne alan öğrencileri kutladı. Erdoğan paylaşımında, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

18 MİLYON ÖĞRENCİ YAZ TATİLİNE GİRDİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler, yoğun geçen eğitim döneminin ardından yaz tatiline başladı. Öğrenciler, tatil boyunca dinlenme ve sosyal aktivitelere zaman ayırma fırsatı bulacak.

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026'da başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Okullarda ilk ders zili ise 14 Eylül'de çalacak.

LGS VE YKS SONUÇ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.