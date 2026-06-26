Buca\'da 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu dağıtılacağı bilgisi üzerine bir adrese düzenlenen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisini aldı. Söz konusu uyuşturucu maddelerin 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtılacağının tespit edilmesi üzerine ekipler zaman kaybetmeden harekete geçti. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda ve adreste yapılan detaylı aramalarda, tam 300 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan A.K. ve E.T. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR