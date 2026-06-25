Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın - Son Dakika
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Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın

Almanya\'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın
25.06.2026 16:34  Güncelleme: 16:48
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Almanya'da 44 dereceye çıkarak rekor kırması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle özellikle yaşlı, hamile ve hastalar için hafta sonu "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Almanya hafta sonu, tarihinin en yüksek hava sıcaklığına hazırlanıyor. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) tahminlerine göre Berlin ve Brandenburg eyaletlerinin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özellikle bu iki eyalet sınırları içinde yer alan Magdeburg, Frankfurt/Oder ve Cottbus gibi yerleşim bölgelerinin benzeri görülmemiş aşırı hava şartları ile karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor. Almanya'nın güneyi ve Bavyera eyaletinde ise sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. 

EVDE KALIN UYARISI YAPILDI

Ülkenin bazı bölgelerinde 44 dereceye çıkması beklenen hava sıcaklığının özellikle hassas gruplar için tehlike oluşturabileceği belirtilirken, Meteorolog Karsten Brandt yaptığı açıklamada, "Evde kalın, dışarısı çok tehlikeli" uyarısında bulundu. Brandt özellikle yaşlılar, kronik hastalar, bebekler ve zayıf bünyeli kişilerin ciddi risk altında olduğunu vurguladı. Aşırı sıcak, susuz kalma, tansiyon sorunları, kalp-damar problemleri ve inme riskini artırabileceğine dikkat çeken Brandt, hastanelerde hasta sayısının yaklaşık yüzde 15 artabileceğini söyledi. Brandt, bazı bölgelerde serinleme merkezleri hazırlanması, Alman Silahlı Kuvvetlerinin halkı korumak için görevlendirilmesini, komşuların birbirini kontrol etmesini ve yalnız yaşayan yaşlılara destek olunması gerektiğini dile getirdi.

"DOĞRUDAN GÜNEŞ KAÇININ"

Brandenburg Tıp Birliği'nin iklim koruma sorumlusu Andreas Grunske de yaptığı açıklamada, 40 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıkların sağlıklı insanlar için de zorlayıcı olduğunu söyledi. Grunske, yaşlılar ve sağlık sorunları olanların özellikle savunmasız durumda olduğunu belirtti. Federal Radyasyondan Korunma Dairesi ise hafta sonu aşırı güneş ışınımı konusunda uyardı. Ülke genelinde UV indeksinin 8 ile 9 arasında, yani "çok yüksek" seviyede olması bekleniyor. Uzmanlar, zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını, bol su içilmesini, doğrudan güneşten kaçınılmasını ve serin ortamda kalınmasını öneriyor.

AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE SPOR VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Almanya'da beklenen aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda açık hava etkinliği de iptal edildi. Pazar günü yapılması planlanan ve 24 bin koşucunun kayıt yaptırdığı Hamburg Yarı Maratonu ertelendi. Bavyera ve Württemberg eyaletlerinde ise hafta sonu oynanacak tüm futbol maçları iptal edildi.

PORSDAM BELEDİYE YÖNETİMİNDE MESAİ SAATLERİ KISALTILDI

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da bazı belediye birimlerinin açılış ve danışma saatleri kısaltıldı. Sosyal yardım ofisi ve vergi dairesi dahil olmak üzere bazı bölümlerde mesai saatleri saat 14.00'e, diğer bölümlerde ise saat 13.00'e çekildi.

Almanya'da son sıcaklık rekoru 25 Temmuz 2019'da Duisburg ve Tönisvorst'ta 41.2 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın - Son Dakika

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