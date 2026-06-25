Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?

25.06.2026 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, lise ve üniversitelere geçiş sınav sistemlerinde bir değişiklik gündemlerinin olmadığını söyledi. Bakan Tekin, "LGS kapsamındaki merkezi sınav ile YKS uygulamaları kalkmayacak, yalnızca sorular değişecek” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ve 13 Haziran'da 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

SINAV SORULARI NASIL HAZIRLANDI?

Sınav sorularının tamamen müfredat esas alınarak hazırlandığını vurgulayan Bakan Tekin, dağıtılan ders kitapları ve MEBİ uygulaması dışında öğrencilerin ek hiçbir kaynağa ihtiyaç duymayacağı bir sistem inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

Piyasada kasıtlı olarak çıkarılan "MEBİ uygulaması ile sınav soruları uyumsuzdu" iddialarına sert tepki gösteren Bakan Tekin, bu söylemlerin velileri ticari ek kaynaklara yönlendirmek amacıyla yapıldığını ifade ederek, ebeveynlerin sadece okuldaki öğretmenlere güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.

“SINAV SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK, YENİ NESİL SORULAR GELECEK”

Kamuoyunda dolaşan "2 yıl sonra sınav sistemi değişecek" iddialarına net bir dille açıklık getiren Bakan Tekin, sistem değişikliği gibi bir gündemlerinin kesinlikle bulunmadığını söyledi.

Değişimin sistemde değil, yeni müfredat doğrultusunda soru tarzlarında olacağını belirten Tekin, şu detayları paylaştı: "Şu an 5 ve 6'ncı sınıflar, eylülden itibaren de 7'nci sınıflar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yetişecek. Bu noktada sınavdaki bazı konular müfredatın dışına çıkabilir ya da yerleri değişebilir. Dolayısıyla yeni müfredat nedeniyle 2028 yılında uygulanacak LGS'de eski sorular ve yeni sorular artık örtüşmeyecek. Yeni müfredatımız beceri odaklı olduğu için sorular mantıken değişecek. Ancak sınav sisteminin kendisinde hiçbir değişiklik yok. Sadece yeni müfredatla birlikte yeni nesil sorular gelecek."

ÜNİVERSİTE SINAVI İÇİN DE ÖSYM VE YÖK DEVREDE

Aynı durumun yükseköğretime geçiş süreci için de geçerli olduğunu aktaran Bakan Tekin, üniversite sınavlarında da radikal bir sistem değişikliği yaşanmayacağını müjdeledi. Süreci YÖK ve ÖSYM ile tam bir koordinasyon içinde yürüttüklerini belirten Tekin, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın talimatıyla uzman ekiplerin yeni müfredata tam uyumlu, ezberden uzak ve beceri ölçen yeni soru havuzunu oluşturmak için çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Gündem, Güncel, ÖSYM, YKS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mehmet uyar mehmet uyar:
    Mebi mebi dendı mebıden cocuk hazırlandı bır tane alakalı soru yok. Pandemı donemınden bugune kadar okuyan cocuklar heba edıldı. Bır ınsanın kaderı bır sınava baglanmamalı. 1 ve 2 donem olmak uzere 4 sınav yapılıp ortalaması alınmalı. Belkı ogrencının sınavdan bır gun once anne babası vefat ettı veya kaza gecırdı sınav psıkolojısı kalmadı. Yazıkya bu cocuklara 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela’da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi Venezuela'da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
Venezuela’daki deprem anı kamerada Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi

23:14
Maç başlayalı saniyeler olmuştu Leroy Sane Almanya’yı öne geçirdi
Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
21:32
Zelenski, Rusya’ya 40 gün sürecek saldırı planını onayladı
Zelenski, Rusya'ya 40 gün sürecek saldırı planını onayladı
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
17:12
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi
İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 23:40:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.