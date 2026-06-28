Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, Londra'da verdiği konser sırasında hayranlarına korku dolu anlar yaşattı. Konserlerinin simgesi haline gelen sahne şovunu gerçekleştirdiği sırada yaşanan talihsiz olay, stadyumdaki binlerce kişiyi endişelendirdi.
Harry Styles, ağzındaki suyu havaya püskürttüğü performansı sırasında suyun boğazına kaçması nedeniyle nefes almakta zorlandı. Bir anda dengesini kaybeden ünlü sanatçı, sahne zeminine yığıldı.
Sahnede yaşanan olayın ardından sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu. Birkaç dakikalık aranın ardından ayağa kalkan Harry Styles, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını rahatlattı. Alkışlar eşliğinde yeniden sahneye dönen ünlü şarkıcı, konserini kaldığı yerden sürdürerek performansını tamamladı.
Son Dakika › Güncel › Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı - Son Dakika
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