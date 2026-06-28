Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu - Son Dakika
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Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu

28.06.2026 12:18
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, bugün düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki anma programına saatler kala salon kalabalıklaşmaya başladı. Barış Anneleri'nin de katıldığı törene çok sayıda çelenk gönderildi ve sevenleri törende yerini aldı.

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliğinden 77 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için bugün saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Kadir İnanır'a veda! <a class='keyword-sd' href='/toren/' title='Tören'>Tören</a> alanı şimdiden doldu

BARIŞ ANNELERİ DE TÖRENE KATILDI

Törene henüz saatler varken salon çevresinde hareketlilik başladı. Kadir İnanır'ın ailesi, sevenleri, hayranları dahil çok sayıda isim tören alanını şimdiden doldurdu. Gazeteci Rojda Altıntaş'ın salondan aktardığı görüntülerde Barış Anneleri'nin de törene katıldığı görüldü.

Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu

SONER ARICA: GERÇEKTEN İNANMIYORUM, NİYE BURADAYIZ?

Annesinin vefatından birkaç gün sonra dayısı Kadir İnanır'ı da kaybeden sanatçı Soner Arıca, törene katıldı. Kendisine uzatılan mikrofona konuşan Arıca, "Çok üzgün ve şaşkınım. Ölüm derken bile zorlanıyorum. Kimseye yakışmıyor ama ben hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak diye düşünüyordum. Gerçekten inanmıyorum. Niye buradayız? Çok tuhaf, çok üzgünüm. 3 gün önce de annemi kaybettik. Öyle..." ifadelerini kullandı.

PERİHAN SAVAŞ: O BENİM KAHRAMANIMDI

Perihan Savaş, "Çok acı. Ne söylenir bilmiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum; onu çok özleyeceğiz. Ölmedi zaten o. Yaşıyor. Kadir İnanır benim kahramanımdı" dedi.

Menderes Samancılar ise, "Ciğerimizin köşesiydi" ifadesini kullandı.

Burak Deniz, "Türkiye için Türk sineması için çok büyük bir ismi kaybettik. Yakınlarına Allah sabır versin. Kadir İnanır çoğumuz için bir idoldü. Onun filmleriyle büyüdük" diye konuştu. 

Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Harbiye'deki törenin ardından Kadir İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Usta oyuncu, daha sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İnanır'ın ailesi ise taziyeleri Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edecek.

Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu

ÖLÜM NEDENİ: ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Hastaneden yapılan açıklamada, ileri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır'ın solunum yetmezliğinin ağırlaşması üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaşan usta oyuncunun, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. İnanır, 2024 yılında da beyin damarına pıhtı atması nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.

Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu

KADİR İNANIR KİMDİR?

Usta sanatçı Kadir İnanır 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu Fatsa'da dünyaya geldi. Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır aslen Trabzon, Sürmenelidir, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini çeşitli okul gösterilerinde sergiledi. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi.

Bir yandan eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da modellik yapmaya başlayan Kadir İnanır, 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmaya katıldı. Uğur Güçlü, Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç, Demir Karahan, Sühan Baydar'ın da yer aldığı yarışmada dereceye giremeyen Kadir İnanır, 1968'de düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.

Küçük rollerle beyazperde macerasına başlayan İnanır, 1970'li yıllarında başında Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti. 'Karagözlüm' filminde hayat verdiği 'Şopen' onun için şöhretin kapısını açan anahtar oldu...

Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu

Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı. İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile başrolleri paylaşmıştır. Daha sonra, Şoray ile birçok filmde daha rol alarak Türk sinemasının önde gelen erkek oyuncuları arasına girmiştir.

Kadir İnanır'ın önlenemez yükselişi de böylece başladı.

İnanır, Türkan Şoray'ın yanı sıra Filiz Akın, Serpil Çakmaklı, Müjde Ar, Sibel Turnagöl gibi dönemin ünlü aktrisleriyle kamera karşısına geçti.

Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu

Zamanla daha nitelikli filmlere yöneldi. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Utanç (1972), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1977) ve Bir Yudum Sevgi (1984), Ömer Kavur'un yönettiği Ah Güzel İstanbul (1981), Kırık Bir Aşk Hikayesi (1981) ve Amansız Yol (1985), Şerif Gören'in yönettiği Tomruk (1982), Sen Türkülerini Söyle (1986) ve Katırcılar (1987), Erdoğan Tokatlı'nın yönettiği Suçumuz İnsan Olmak (1986) ve 72. Koğuş (1987), Zeki Alasya'nın yönettiği Dikenli Yol (1986), Zafer Par'ın yönettiği Yedi Uyuyanlar (1988), Melih Gülgen'in yönettiği Tatar Ramazan (1990) ve Tatar Ramazan Sürgünde (1992) bu filmler arasındadır.

5. Altın Koza Film Festivali’nde başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Kadir İnanır, başrollerini Fatma Girik, Serpil Çakmaklı, Nur Sürer, Erdal Özyağcılar ile paylaştığı 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Kadir İnanır, 1990’da Medcezir Manzaraları adlı film ile 3. Ankara Film Festivali'nde de En İyi Erkek Oyuncu dalında ödülün sahibi oldu. 1998 yılında Flash TV'de 8 ay boyunca ana haber bülteni sunmuştur.

Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu

Son dönem Türk sinemasında 2000 yapımı Komser Şekspir adlı Sinan Çetin filminde yer alan ünlü oyuncu, 24 yıl aradan sonra 2003 yılında Gönderilmemiş Mektuplar adlı filmde Türkan Şoray'la yeniden bir araya geldi. Uzun yıllar birbirine yakıştırılan ikili bu filmle de büyük ilgi topladı.

2005 yılında Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın yönettiği, Fatma Girik ile birlikte başrollerini paylaştığı, Sinema Bir Mucizedir adlı yapımda oynadı.

Oynadığı filmlerin içeriği konusunda da etkili olan İnanır genellikle onurlu, özverili ve güçlü erkek tiplerini canlandırmıştır. Toplam 182 sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. 1995-1996 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Böyle Gitmez adlı bir haber programının sunuculuğunu yaptı.

KADİR İNANIR'IN ÖZEL HAYATI

İnanır, aslen Sürmenelidir. Babası Mehmet İnanır, İsmailoğullarından İzzet Ağazade Ömer Ağa'nın oğludur. Babası Mehmet İnanır'ın 1930 yılında Ordu, Fatsa'ya göçmesi sonucu Kadir İnanır Fatsa'da doğmuştur. Aynı zamanda müzisyen Soner Arıca, eski millî futbolcu Erdoğan Arıca ve oyuncu Levent İnanır'ın ise dayısıydı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, 2002 yılında meslektaşı Jülide Kural ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu

KADİR İNANIR'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

Kadir İnanır, kariyeri boyunca yüzlerce filmde rol aldı.

Başrolünü Filiz Akın'la paylaştığı Utanç (1973) adlı filmle 5. Altın Koza Film Festivali’nde, 1985 tarihli Yılanların Öcü adlı Şerif Gören filmiyle ise 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi.

1973: 5. Altın Koza Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Utanç

1986: 23. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Yılanların Öcü

1990: 3. Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Medcezir Manzaraları

2000: 37. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2007: 40. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - Onur Ödülü

2011: 18. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

2016: Almanya Film Festivali Oyun Ödülü - Onur Ödülü

2023: 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali - Cumhuriyetin 100. yılında ''Sinemamızın Yüzü'' Ödülü

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Son Dakika Güncel Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah gerçek bir yeşilçam aktörüydü 1 0 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Amin 0 0
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    güzel adam,gerçek vatan sever kucaklayıcı birleştirici dobra adam,gevşekliğe yer olmayan delikanlı 0 0 Yanıtla
  • Ali Uzel Ali Uzel:
    Tatar Ramazan ne filmdi… 0 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Mekanın cennet olsun koca yürekli kral 0 0 Yanıtla
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