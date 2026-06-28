Avusturya, 90+6\'da attığı golle Dünya Kupası\'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu üçüncü haftasında Avusturya ile Cezayir karşı karşıya geldi. ABD'nin Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan maç, 3-3 berabere bitti.

AVUSTURYA 90+6'DA ATTIĞI GOLLE ÜST TURA ÇIKTI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Avusturya, Marko Arnautovic'in golüyle öne geçti. Cezayir, 45. dakikada Rafik Belghali'nin golüyle skora denge getirdi. Avusturya, 55. dakikada Marcel Sabitzer'in golüyle yeniden öne geçerken, Cezayir 60. dakikada Riyad Mahrez ile yeniden eşitliği sağladı. Bu kez Cezayir, Mahrez ile 90+3. dakikada öne geçse de bu kez Avusturya, 90+6. dakikada Sasa Kalajdzic'in golüyle 1 puanı almayı başardı ve Dünya Kupası'na veda etmekten kurtuldu.

İKİ TAKIM DA SON 32'DE

Bu sonuçla birlikte iki takım da grubunu 4 puanla tamamlarken Avusturya averajla ikinci, Cezayir ise üçüncü oldu. İki takım da gruptaki son durumun ardından son 32 turuna isimlerini yazdırmayı başardı. Avusturya son 32 turunda İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre'yle son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

İRAN TURNUVAYA VEDA ETTİ

Öte yandan Dünya Kupası'nda yoluna devam edip etmeyeceği bu maçın sonucuna bağlı olan İran, iki takımın berabere kalmasının ardından turnuvaya veda etti.