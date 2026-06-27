Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Arjantin Havalimanı Güvenlik Polisi (PSA) teşkilatında aktif olarak görev yapan 31 yaşındaki memur Lucía Fernanda Díaz Da Mota, popüler bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla 64 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adamla tanıştı. Uygulama üzerinden bir süre mesajlaşan ikili, yüz yüze görüşmek üzere buluşma kararı aldı. Dışarıda geçen zamanın ardından kısa sürede yakınlaşan çift, gecenin ilerleyen saatlerinde adamın dairesine geçti.

İLAÇLA UYUTUP BAVULLA KAÇTI

Eve girilmesinden yaklaşık 2 saat sonra polis memuru, akılalmaz planını devreye soktu. Yaşlı adamın içeceğine gizlice ilaç katan Lucía Fernanda Díaz Da Mota, mağdurun derin bir uykuya dalmasını sağladı. Adamın bayıldığından emin olan kadın; evde bulunan yüklü miktarda nakit parayı, kredi kartlarını, pahalı saatleri, lüks parfümleri ve marka kıyafetleri bulduğu büyük bir bavula doldurarak dairesinden hızla uzaklaştı.

24 SAAT SONRA KOMŞUSU BULDU

Aldığı ağır ilacın etkisiyle komaya giren 64 yaşındaki talihsiz adam, ancak 24 saat sonra kendine gelebildi. Evden uzun süre ses çıkmaması ve kapının açılmaması üzerine durumdan şüphelenen bir komşusu tarafından bulunan mağdur, uyandığında evinin soyulduğunu fark ederek büyük bir şok yaşadı.

MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN YAKALANDI

Durumun yerel polis birimlerine bildirilmesinin ardından hızla harekete geçen güvenlik güçleri, olay yerindeki incelemeler ve dijital izler üzerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Aranan şahsın PSA memuru Lucía Fernanda Díaz Da Mota olduğunu belirleyen polis ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla kadını çaldığı eşyalarla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli memur hakkındaki adli ve idari soruşturma devam ediyor.