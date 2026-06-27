Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

27.06.2026 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin'de Havalimanı Güvenlik Polisi (PSA) memuru olan 31 yaşındaki Lucía Fernanda Díaz Da Mota, arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığı 64 yaşındaki adamı ilk buluşmada evinde ilaçla bayıltarak soydu. Evdeki lüks eşyaları ve nakit parayı bir bavula doldurup kaçan kadın polis, meslektaşlarının operasyonuyla yakalandı.

Arjantin Havalimanı Güvenlik Polisi (PSA) teşkilatında aktif olarak görev yapan 31 yaşındaki memur Lucía Fernanda Díaz Da Mota, popüler bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla 64 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adamla tanıştı. Uygulama üzerinden bir süre mesajlaşan ikili, yüz yüze görüşmek üzere buluşma kararı aldı. Dışarıda geçen zamanın ardından kısa sürede yakınlaşan çift, gecenin ilerleyen saatlerinde adamın dairesine geçti.

İLAÇLA UYUTUP BAVULLA KAÇTI

Eve girilmesinden yaklaşık 2 saat sonra polis memuru, akılalmaz planını devreye soktu. Yaşlı adamın içeceğine gizlice ilaç katan Lucía Fernanda Díaz Da Mota, mağdurun derin bir uykuya dalmasını sağladı. Adamın bayıldığından emin olan kadın; evde bulunan yüklü miktarda nakit parayı, kredi kartlarını, pahalı saatleri, lüks parfümleri ve marka kıyafetleri bulduğu büyük bir bavula doldurarak dairesinden hızla uzaklaştı.

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

24 SAAT SONRA KOMŞUSU BULDU

Aldığı ağır ilacın etkisiyle komaya giren 64 yaşındaki talihsiz adam, ancak 24 saat sonra kendine gelebildi. Evden uzun süre ses çıkmaması ve kapının açılmaması üzerine durumdan şüphelenen bir komşusu tarafından bulunan mağdur, uyandığında evinin soyulduğunu fark ederek büyük bir şok yaşadı.

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN YAKALANDI

Durumun yerel polis birimlerine bildirilmesinin ardından hızla harekete geçen güvenlik güçleri, olay yerindeki incelemeler ve dijital izler üzerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Aranan şahsın PSA memuru Lucía Fernanda Díaz Da Mota olduğunu belirleyen polis ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla kadını çaldığı eşyalarla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli memur hakkındaki adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

3. Sayfa, Arjantin, Polis, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale açıklarında “şeytan vatozu“ kamerada Gören gözlerine inanamadı Çanakkale açıklarında "şeytan vatozu" kamerada! Gören gözlerine inanamadı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Trump’ın Türkiye’ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla’dan yeni hamle Trump'ın Türkiye'ye geleceğini öğrenen Ankaralı Necla'dan yeni hamle
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP’lilerle ilgili sessizliğini bozdu Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Pezeşkiyan Aşura matemine katıldı Türkçe ağıtlar eşliğinde yas tuttu Pezeşkiyan Aşura matemine katıldı! Türkçe ağıtlar eşliğinde yas tuttu
Erdoğan’dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

10:55
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi Kapılar açılınca hücum ettiler
Fenerbahçe taraftarı bildiğiniz gibi! Kapılar açılınca hücum ettiler
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
10:42
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
Elendikleri maç sonrası gazetecilere bağırdı
10:24
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?
09:55
3 günde 2 büyük acı Soner Arıca’dan dayısı Kadir İnanır’a yürek burkan veda
3 günde 2 büyük acı! Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a yürek burkan veda
09:44
Dünya Kupası sonrası bomba iddia Milli Takım’da Hakan-Orkun krizi
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi
09:24
Arabalardaki ses sistemlerine “müzik keyfi“ standardı geliyor
Arabalardaki ses sistemlerine "müzik keyfi" standardı geliyor
08:33
Muslera’dan yıkım gibi hata Ülkesi Dünya Kupası’ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı
08:32
Mısır son 32’de İran’ın kaderi diğer gruplara kaldı
Mısır son 32'de! İran'ın kaderi diğer gruplara kaldı
08:22
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
07:19
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 11:21:43. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.