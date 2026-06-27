Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum

Hakan Çalhanoğlu\'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum
27.06.2026 09:06
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Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından açıklama yapan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sorumluluğu üstlendiğini belirterek Türk halkından özür diledi. Milli yıldız, "Bu sonucun sorumluluğunu herkesten önce ben üstleniyorum" derken, "Milletimizden yürekten özür diliyoruz. Daha güçlü döneceğiz." mesajını verdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen A Milli Futbol Takımı, gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. Turnuva boyunca performansı tartışma konusu olan ve eleştirilerin odağındaki isimlerden biri olan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"SORUMLULUĞU HERKESTEN ÖNCE BEN ÜSTLENİYORUM"

Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın sorumluluğunu kaptan olarak üstlendiğini belirterek, "Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor. Bu sonucun sorumluluğunu bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZDEN YÜREKTEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Milli futbolcu, taraftarların hayal kırıklığını anladığını vurgulayarak, "Bu hayale bizimle inanan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz." dedi.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

Çalhanoğlu, açıklamasının devamında mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bu armanın hakkını vermek ve bize inanan herkese yeniden umut olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 961412mst45 961412mst45:
    Bende milli takımı bıraktım diyecek sandım. bir sonrakinde başaracaklarmış.. hey Allahım…! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum - Son Dakika
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