Taksicinin 300 dolarlık "turist oyunu" müşteri Türkçe konuşunca elinde patladı

İstanbul'da taksicilerle yaşanan "turist tarifesi" krizine bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Eminönü'nden taksiye binen Türk genç kadının, yanındaki arkadaşıyla İngilizce konuşması üzerine başına gelenler pes dedirtti. Taksimetredeki 300 TL'yi turist sandığı yolcudan 300 dolar olarak tahsil etmeye çalışan taksicinin uyanıklığı, müşterinin Türkçe konuşmasıyla son buldu.

"NO TL, DOLAR DOLAR!"

Genç kadının paylaştığı videodaki iddialara göre olay Eminönü-Sultanahmet hattında gerçekleşti. Taksiye bindikten sonra yabancı arkadaşıyla İngilizce sohbet eden genç kadın, Sultanahmet'e ulaştıklarında taksimetrede 300 TL yazdığını gördü. Cebinden Türk Lirası çıkarıp sürücüye uzatan kadın, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Taksici, parayı reddederek "No TL, no TL. Dolar, dolar" diyerek ücretin dolar olarak ödenmesini talep etti.

TÜRKÇE CEVABI DUYUNCA "U" DÖNÜŞÜ YAPTI

Taksicinin ısrarı üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen genç kadın, Türkçe konuşarak duruma müdahale etti. Kadının "Abi ne diyorsun Allah'ını seviyorsan, ne doları?" çıkışının ardından taksicinin takındığı tavır ise trajikomik bir manzaraya sahne oldu. Yolcuların Türk olduğunu anlayan taksi şoförü anında geri adım atarak şu ifadeleri kullandı: "Aa kızım siz Türk müsünüz? Ben sizi turist sandım kızım, kusura bakma 300 TL."

"TÜRK OLMASAK DOLANDIRACAK MIYDINIZ?"

Yaşadığı fahiş fiyat dayatmasını sosyal medyada mizahi ama sitemkar bir dille eleştiren genç kadın, "Tamam abi de, Türk olmasak dolandıracak mıydın?" diyerek tepkisini dile getirdi.