İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi - Son Dakika
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İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi

İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi
27.06.2026 08:34
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde tarlada oynarken sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayın şokuyla çocuğunu taşıyan ambulansı takip etmek için aracına binen acılı baba, geri manevra yaptığı sırada panikle eşine çarparak yaralanmasına neden oldu.

Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Pınarönü Mahallesi, üst üste yaşanan iki acı olayla sarsıldı. 2 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği, annesinin ise kazada yaralandığı trajik olay, duyanların yüreklerini dağladı.

TARLADA OYNARKEN HAVUZA DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, Pınarönü Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Ailesinin tarlada bulunduğu sırada çevrede oynayan 2 yaşındaki H.N., bir anlık dalgınlık sonucu içi su dolu sulama havuzuna düştü. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MİNİK KIZ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ve ailenin çabasıyla sudan çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahale, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumu ağır olan 2 yaşındaki H.N., ambulansla hızla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik yavru, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti. Küçük çocuğun cansız bedeni, Kale Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

AMBULANSA YETİŞMEK İSTEYEN BABA EŞİNE ÇARPTI

Evlatlarını hastaneye yetiştirmeye çalışırken panik ve şok halinde olan ailenin yaşadığı acı, talihsiz bir kazayla daha da katlandı. Havuzdan ağır yaralı olarak çıkarılan çocuğunu hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etmek isteyen baba, direksiyon başına geçti.

Aceleyle geri manevra yapan sürücü baba, o sırada aracın arkasında bulunan eşini fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan acılı anne yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, buradaki tedavisinin ardından Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, bir aileyi darmadağın eden çifte trajediyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Beyağaç, Denizli, Bebek, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnanılmaz trajedi! 2 yaşındaki kızı havuzda can verdi, baba panikle eşini ezdi - Son Dakika

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