Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

27.06.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da 25 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından bilanço ağırlaştı. Depremde can kaybı bin 430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e çıktı.

Venezuela'da depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a, yaralı sayısı 3 bin 238'e yükseldi.

VENEZUELA'DA CAN KAYBI ARTTI

Venezuela'da 25 Haziran'da sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının bin 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 238'e yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışırken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

Depremler başta başkent Caracas olmak üzere ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda binanın yıkılmasına ve altyapının çökmesine neden oldu. Evlerini kaybeden binlerce kişi için geçici barınma merkezleri kurulurken, bölgede acil tıbbi malzeme, temiz su ve gıda ihtiyacı devam ediyor. Uluslararası yardım kuruluşları da insani krizi hafifletmek için harekete geçti.

Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

OHAL kapsamında tüm uçuşların iptal edilmesiyle kara yollarında yoğunluk yaşanırken yakınlarından haber almaya çalışan çok sayıda kişi, depremlerden etkilenen bölgelere ulaşabilmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu. Venezuelalılar, trafik nedeniyle saatlerce yolda beklerken akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk oluştu.

Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

"'BİTTİ Mİ' DEDİKÇE SALLANMAYA DEVAM ETTİK"

Depremzedeler, deprem anında yaşadıkları korku ve paniği anlattı. Yaşadığı korkuya dikkati çeken depremzede, "Depremi çok şiddetli hissettik. Herkes, evlerinden dışarı çıkarak güvenli bir yer aramaya başladı. Deprem, üzerimizde büyük travma ve panik bıraktı." dedi.

Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

Sarsıntıların kısa süreceğini düşündüklerini dile getiren depremzede, "İlk başta bunun sıradan bir sarsıntı olduğunu sandık ama çok daha uzun sürdü. 'Bitti mi?' dedikçe sallanmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Başka bir depremzede de yakınlarının büyük bölümünün başkent Caracas'ta bulunduğunu ve yaralanmadan kurtulduklarını, kız kardeşinin evinden son anda çıkmayı başardığını söyledi.

Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 25 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiğini duyurmuştu. Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı

Venezuela, Deprem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Venezuela’da depremin ortasında mucize doğum Venezuela'da depremin ortasında mucize doğum
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı
Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
Amasya’da polis adaylarının gurur günü: Mezuniyeti “Erik dalı“ oynayarak kutladılar Amasya'da polis adaylarının gurur günü: Mezuniyeti "Erik dalı" oynayarak kutladılar
Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı
Amedspor’da günün ikinci transferi Amedspor'da günün ikinci transferi
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkı dikkat çekici
Sergen Yalçın: Türkiye’de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim... Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...
Real Madrid’de Ceballos ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Ceballos ile yollar ayrıldı
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
Dembele Norveç’i 33 dakikada tek başına yıktı Dembele Norveç'i 33 dakikada tek başına yıktı
Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin’i tanıma kararını askıya alacağız Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin'i tanıma kararını askıya alacağız

20:35
Silivri’de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
Silivri'de yolcu minibüsü tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı
19:38
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
İYİ Parti’nin “Bayrak Açıyorum” mitingine Mansur Yavaş da katıldı
17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:20
İstanbul’da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı
İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
15:48
AK Parti’de toplu rozet töreni İzmir’de 370 kişi aynı anda partiye katıldı
AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı
15:05
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Çocuğuna aldığı tavuk kurtlu çıktı
14:58
“Cinler musallat oldu“ deyip öldürdü
"Cinler musallat oldu" deyip öldürdü
14:33
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır’ın son anına kadar yanındaydı
Jülide Kural, 27 yıllık hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son anına kadar yanındaydı
14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:32
Avrupa resmen kavruluyor Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı
12:26
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 21:10:24. #7.12#
SON DAKİKA: Depremlerle sarsılan Venezuela'da tablo ağır! Can kaybı bin 500'e dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.