Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Adıyaman'da yaz sıcaklıklarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte doğadaki canlılar da yerleşim yerlerine yönelmeye başladı. Son günlerde kent merkezinin birçok farklı noktasında peş peşe akrep görülmesi, bölge halkında büyük bir tedirginliğe yol açtı.

EVLERDE VE BAHÇELERDE KORKUTAN MANZARA

Hava sıcaklıklarındaki ani artışla birlikte yuvalarından çıkan akrepler, vatandaşların yaşam alanlarına kadar girdi. Özellikle müstakil evlerin bahçelerinde, giriş katlarında ve sokak aralarında sıkça görülmeye başlanan zehirli canlılar, ailelerin ve çocukların güvenliği açısından büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Karşılaştıkları manzara karşısında ne yapacağını şaşıran birçok vatandaş, korku dolu anlar yaşadı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Akrepler, olayın şokunu atlatan vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada ve yerel haber gruplarında hızla yayılan görüntüler, kentteki akrep popülasyonunun ne denli arttığını ve tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

VATANDAŞLARDAN ACİL İLAÇLAMA TALEBİ

Giderek artan akrep vakalarının ardından yetkililere seslenen Adıyamanlılar, olası zehirlenme ve sokma vakalarının önüne geçilebilmesi için yetkili kurumlara acil eylem çağrısında bulundu.