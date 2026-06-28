Yalım'dan CHP liderine çarpıcı iddialar: Helikopter ve nakit para

Tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, savcılıkta verdiği ek ifadede çarpıcı iddialarda bulundu. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere milyon dolarlık helikopter ve lüks makam aracı araştırmaları yapıldığını, kurultay sürecinde ise Özel'e ulaştırılmak üzere milyonlarca liralık nakit para teslimatları gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Savcılık makam odasında alınan ifadesinde, tutuklu bulunan Özkan Yalım'a çeşitli dijital mesaj içerikleri ve yazışmalar tek tek soruldu.

Yalım'a, telefon inceleme raporunda yer alan ve "İş Adamı Hasan Karadağ Güneydoğu Havacılık" isimli şahıstan gelen, fiyatları 3.8 ile 10 milyon dolar arasında değişen Sikorsky ve Agusta tipi helikopterlerin sunum ve mali karşılaştırma raporlarına ilişkin mesajları soruldu.

"Helikopter talimatı ve görüşmeler" iddiası

Yalım ifadesinde, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere alınmak istenen helikopterle alakalı olarak, parti yönetiminde mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek araştırma yapmamı istedi. Güneydoğu Havacılığın sahibi Hasan Karadağ'a ulaştım. Özgür Özel özellikle Sikorsky tipi olmasını istemişti. Alternatifleri üçe indirdik; biri Türkiye'de, biri Dubai'de, biri Almanya'daydı. Hasan Karadağ, CHP Genel Merkezine geldi; genel merkezin 4. veya 6. katında Özgür Karabat, ben ve Hasan Karadağ görüştük. Karar vermesi için Özgür Özel'e iki hafta içinde rapor verilecekti ancak ben gözaltına alınıp tutuklandığım için sonrasını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Özgür Özel'in evinin duvarına para bıraktım"

Yalım ifadesinde, "2023 yılı Eylül ayı içerisinde parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktım. Yanımda tutuklu Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan da vardı. Özel'i aradım, parayı getirdiğimi söyledim. Bana parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmamı ve aracıma geri dönmemi söyledi. Aynen yaptım" dedi.

Valiz içinde 1 milyon TL

Yalım, "Özgür Özel'e ikinci verdiğim parayı karakutusu olan çocukluk arkadaşı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettim. Özel, 13 Ekim 2023'te WhatsApp'tan bana 'Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim valizimin içerisine koy' mesajı gönderdi. Ertesi gün aradığımda 'Demirhan ile hallet' dedi. Denizli'de CHP il başkanlığına yakın bir yerde, koyu renkli spor çanta içerisindeki 1 milyon TL'yi Demirhan Gözaçan'a teslim ettim" İfadelerini kullandı.

"Maybach ve Audi A8 lüks araç teklifleri alındı"

Telefonda yer alan "S450d 4 Matic Örnek ve Araç Bilgilendirme Formu Maybach" içerikli belgeler ve fiyat listeleri sorulan Yalım, filo şirketi olduğu için lüks araç fiyat araştırmasını bizzat kendisinin yaptığını kabul ederek,

"Özgür Özel, kullandığı Audi A8 makam aracının eskidiğini belirterek yeni bir araç almak istediğini söyledi. Benim şirketim adına kayıtlı araç filom olduğu için daha uygun fiyat alabiliyordum. Ankara Koluman firmasından lüks donanımlı iki adet Mercedes S450d (19.5 milyon TL ve 20.2 milyon TL) ile bir adet Mercedes Maybach S580 (31.6 milyon TL) için fiyat teklifleri alıp genel başkana ve şoförüne ilettim" dedi.

Soruşturma dosyasındaki diğer WhatsApp yazışmalarını da yanıtlayan Özkan Yalım, parti içi dinamiklere ve belediye kadrolarına dair, "Veli Ağbaba bana WhatsApp üzerinden isimler göndererek Uşak Belediyesi'nde işe sokmamı istedi. Ayrıca belediye otoparklarından sorumlu Ulaş Küçükakın'ın vatandaşlardan şahsi hesabına açıktan para topladığını tespit ederek görevden aldık ve hakkında emniyete suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Şüpheli müdafileri, müvekkillerinin 56 yaşında, 3 dönem milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapmış bir isim olduğunu vurgulayarak, "Önüne konulan metni imzaladı" şeklindeki kamuoyu algısının bağımsız yargıya ve savunma makamına hakaret olduğunu ifade ettiler.

Yalım'ın tüm iddiaları yer, zaman ve tanık göstererek samimi bir şekilde anlattığını, adalete yardımcı olduğunu belirterek bihakkın tahliyesini, mahkeme aksi kanaatte ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiler. - İSTANBUL