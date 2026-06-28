Çöp Evde Sıkışan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Çöp Evde Sıkışan Adam Kurtarıldı

Çöp Evde Sıkışan Adam Kurtarıldı
28.06.2026 13:29
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Mudanya'da boşanan Mehmet Sedat G., evindeki çöp yığını nedeniyle kapısından çıkamadı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, eşiyle boşandıktan sonra psikolojisinin bozulduğu iddia edilen Mehmet Sedat G. (70), 5'inci kattaki dairesinden biriktirdiği çöpler nedeniyle çıkamayınca cep telefonuyla ihbarda bulundu. Eve giren apartman yöneticisinin yardımıyla binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Mehmet Sedat G., yardım için gelenlere, "İçim yanıyor ve çok açım" dedi.

Olay, Mudanya ilçesi Orhangazi Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Mehmet Sedat G.'nin yaşadığı 2 oda 1 salondan oluşan dairesinden son dönemde kötü kokular gelmeye başladı. Daha önce ara sıra hastaneye gitmek için evinden çıkan Mehmet Sedat G.'yi, son günlerde gören olmadı.

Mehmet Sedat G., dün öğle saatlerinde sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.'ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında, pantolonu olmadan yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, "İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz?" dedi.

Mehmet Sedat G.'ye pantolonu giydirildi ve çevrede bulunan bir kablo ile kemer yapıldı. Ardından, 2 oda 1 salonu tamamen çöple dolu evden çıkarıldı. Apartmanın dışında sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen Mehmet Sedat G., ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Sedat G.'nin tedavisinin devam ettiği, 'çöp ev'de ise temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Sedat, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çöp Evde Sıkışan Adam Kurtarıldı - Son Dakika

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