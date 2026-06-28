Suudi Arabistan\'da Aramco\'ya ait helikopter düştü: 14 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.
Helikopterin neden düştüğü henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Kazanın yaşandığı Ras Tanura, Orta Doğu'nun en büyük rafinerisine ev sahipliği yapıyor. Söz konusu rafineri de helikopterin sahibi olan Aramco tarafından işletiliyor.
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