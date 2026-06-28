Iğdır'da Büyükbaş Hayvan Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Iğdır'da Büyükbaş Hayvan Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti

Iğdır\'da Büyükbaş Hayvan Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti
28.06.2026 17:06
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde bir genç, ahırda büyükbaş hayvanın darbesi sonucu hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde ahırda hayvanlarına baktığı sırada büyükbaş hayvanın darbesine maruz kalan Muhammet Ali Tazegün, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde yaşayan Muhammet Ali Tazegün, (16) ahırda hayvanlarına baktığı sırada büyükbaş hayvanın darbesine maruz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ahırda bulunduğu sırada büyükbaş hayvanın saldırısı sonucu ağır yaralanan Tazegün için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muhammet Ali Tazegün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Aralık, Yaşam, Iğdır, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Büyükbaş Hayvan Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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