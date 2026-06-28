Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi - Son Dakika
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Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi

28.06.2026 19:56
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Cezayir taraftarları FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oynanan Avusturya maçında 90+6'da yedikleri golde büyük sevinç yaşadı. Bu golle birlikte grupta üçüncü olan Cezayir, son 32 turunda İspanya yerine İsviçre ile eşleşti.

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu üçüncü haftasında Avusturya, 90+6'da attığı golle Cezayir ile 3-3 berabere kaldı.

CEZAYİR ÜÇÜNCÜ OLDU, İSPANYA İLE EŞLEŞMEDİ

Bu sonuçların ardından iki takım da grubunu 4 puanla tamamlarken Avusturya averajla 2'nci, Cezayir ise 3'üncü oldu. İki takım da gruptaki son durumun ardından son 32 turuna isimlerini yazdırmayı başardı. Avusturya son 32 turunda İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre'yle son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

CEZAYİRLİLER YEDİĞİ GOLE SEVİNDİ

Karşılaşmaya ülkelerinde televizyon başında maçı izleyen Cezayir taraftarı damga vurdu. Cezayirliler, Avusturya'dan 90+6'da yedikleri golde büyük bir sevinç yaşadı. Bu golle birlikte grupta ikincilikten üçüncülüğe gerileyen Cezayir, son 32 turunda İspanya yerine İsviçre ile eşlemiş oldu. 

Dünya Kupası, Avusturya, İsviçre, İspanya, Cezayir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi - Son Dakika

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