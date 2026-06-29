AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

N AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"NETANYAHU VE EKİBİ SOYKIRIMCI BİR ŞEBEKEDİR"

Çelik, paylaşımında, "Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini hedef alan Çelik, "Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir." dedi.

"FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK ZULMÜ PERDELEME ÇABASI"

İsrail hükümetinin aldığı kararı da eleştiren Çelik, "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Kararın hukuki ve tarihi gerçeklikten uzak olduğunu savunan Çelik, "Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.