Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

28.06.2026 20:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde bir taksinin tali yoldan çıkan motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

TAKSİ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Gece saatlerinde Torba Rıza Anter Caddesi'nde seyreden M.C. idaresindeki taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp idaresindeki motosiklete çarptı. Hızını alamayan taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği de devrildi. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KAZA ANI KAMERADA

İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yüp (52) ve Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülistan Variş (30) hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü M.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın taksinin araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin tali yoldan taksinin önüne çıktığı görülüyor. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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