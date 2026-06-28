Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı - Son Dakika
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Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı

Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı
28.06.2026 21:47
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman sırasında ağrı hisseden Anderson Talisca, çalışmaya devam etmedi ve yedek kulübesine geçti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

FENERBAHÇE'DE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 6 bin sarı-lacivertli taraftar, yerinde takip etti. Isınma ve koşuyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Ana bölümünde yarı sahada çift kale maçla devam eden idman, soğuma hareketleriyle sona erdi. 

Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı

SKRINIAR, BECAO, ASENSIO

Kaptan Milan Skriniar antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, çift kale maçta aldığı darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ile Marco Asensio, bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı

TALISCA DEVAM EDEMEDİ

Ayrıca antrenman sırasında ağrı hisseden Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, çalışmaya devam etmedi ve yedek kulübesine geçti.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Antrenmanın sona ermesiyle futbolcular ve teknik ekip, taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve forma ile çeşitli ürünleri imzaladı.

Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı

İSMAİL KARTAL VE KAPTANLARDAN OYUNCULARA MESAJ

Teknik direktör İsmail Kartal ve takım kaptanları, idman öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Kartal'ın yanı sıra oyunculardan Mert Hakan Yandaş, Milan Skriniar ve Fred Rodrigues, taraftarın desteğini diğer oyunculara anlattı. Sarı-lacivertli taraftarların uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çektiği vurgulanarak, taraftarların şampiyonluğu hak ettiği ve bunun için takım olarak mücadele etmeleri gerektiği oyunculara aktarıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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