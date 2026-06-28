Kumla\'da Dev Etçil Çekirge Görüntülendi

Elazığ'ın Kumla köyünde, dev etçil çekirge görüntülendi.

Elazığ'ın merkeze bağlı Kumla köyünde bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı. - ELAZIĞ