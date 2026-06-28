Bozcaada'ya Yaz Dönemi Araç Girişi Yasaklandı - Son Dakika
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Bozcaada'ya Yaz Dönemi Araç Girişi Yasaklandı

Bozcaada\'ya Yaz Dönemi Araç Girişi Yasaklandı
28.06.2026 11:51
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Bozcaada'ya yaz aylarında büyük taşıma araçlarının girişleri yasaklandı, bazı sınırlamalar getirildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda yaz süresince 19-32 kişi ve üzeri kapasitede midibüs ile otobüslerin geçişi yasaklanırken kamyon, tır, iş makinelerinin girişleri sınırlandırıldı.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilcilerin gözdesi oluyor. Pek çok kişinin tercih nedeni olan Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada'ya yaz sezonu süresince bazı araçların girişleri yasaklandı.

27 Haziran itibariyle yaz sezonu süresince, 19-32 kişi ve üzeri kapasitede midibüs ile otobüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek. Bu süreçte kamyon, tır, iş makinesi tipindeki araçlar ise sadece pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozcaada'ya Yaz Dönemi Araç Girişi Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozcaada'ya Yaz Dönemi Araç Girişi Yasaklandı - Son Dakika
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