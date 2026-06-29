A Milli Futbol Takımımız, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk iki maçında puanla tanışamayarak gruptan çıkma şansını çok erken yitirdi.

TURNUVADAKİ KIRILMA ANLARI

Türkiye; D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ülkelerden ABD ile eşleşmişti. Turnuvadaki erken vedanın temel nedenleri sahadaki şu kırılma anlarıyla öne çıktı:

Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanan ilk maçta Avustralya'ya karşı sergilenen tutuk oyun ve alınan 2-0'lık mağlubiyet, takımın enerjisini ve gruptaki iddiasını derinden sarstı.

Gruptan çıkma umutlarını sürdürmek için hayati öneme sahip Paraguay maçında henüz 2. dakikada yenilen şok gol ve sahadan 1-0 mağlup ayrılmamız, takımın bir üst tura yükselme ihtimalini tamamen bitirdi. İlk iki maçta gol dahi atılamaması dikkat çekti.

Gruptan çıkma şansının kaybedilmesinin ardından çıkılan son maçta ABD'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyet, takımın hücum potansiyelini nihayet sahaya yansıttığını gösterse de turnuvada kalmak için sadece bir teselli olabildi.

NEDEN BAŞARISIZ OLDUK?

Milli takımın yakın dönemde başarısız olmasının altında yatan başlıca nedenler; teknik direktör Vincenzo Montella'nın tartışmalı oyuncu tercihleri ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yönetiminin yetersiz idari organizasyonu olarak sıralandı.

EN SICAK KAMP MERKEZİNDE ANTRENMAN YAPTIK

Verilere göre A Milli Futbol Takımı, kampını ABD'nin Arizona eyaletindeki Arizona Athletic Grounds tesislerinde gerçekleştirecek. Yaklaşık 31,7 derecelik ortalama sıcaklığa sahip bölge, turnuvaya katılan 48 takım arasında en yüksek sıcaklık değerine sahip kamp merkezi olarak öne çıktı.

Dünya futbolunun önde gelen milli takımlarının önemli bölümü ise daha dengeli iklim koşullarına sahip bölgelerde kamp yaptı. Portekiz 27 derece ortalamaya sahip Florida'da kamp kurarken, İspanya Chattanooga'da 24,4 derece, Almanya Winston-Salem'de 23,9 derece, Fransa ise Boston'da 20 derece ortalama sıcaklıkta hazırlıklarını sürdürüyor.

EN FAZLA MESAFEYİ KATEDEN EKİP OLDUK





2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edeN A Milli Futbol Takımı, grup maçları için en fazla mesafeyi kateden ekip oldu. Milliler; Avustralya maçı için Kanada'nın Vancouver kentine, Paraguay mücadelesi için San Francisco'ya ve ABD karşılaşması için de Los Angeles'a seyahat etti. İki ülke 3 şehirde maçlara çıkan milliler, grupta en fazla seyahat edecek takım konumunda.

JETLAG SKANDALI YAŞADIK

Hatta ilk maçtan sonra oyuncularımız jetlag olduklarını açıklamışlardı. Milli futbolcu Uğurcan Çakır'ın ilk maçtan üç gün sonra "Daha uykumu yeni oturttum" derken Samet Akaydin'in de benzer bir durumdan, "Sabah 5'te, 6'da kalkıyoruz, herkes ayakta" diyerek dert yanmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Şimdi Uğurcan’ın söylediklerine bakılırsa, biz daha bugün kendimize geldik. İlk maç biz jetlag’mişiz yani. Ben söylemiyorum, bizzat oyuncular söylüyor. Kötü planlama" demişti.

OTELİ HACIOSMANOĞLU'NUN YEĞENİ TUTMUŞ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamp süreci tartışılmaya devam ediyor. Özellikle takımın Arizona'da konakladığı otelin fiziksel şartları ve bu otelin hangi kriterlere göre seçildiğine dair ortaya atılan iddialar, gözleri bir kez daha İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çevirdi.

"KONFOR VE HİJYEN" KRİZİ

Turnuva boyunca Milli Takım'ın Arizona'daki kamp otelinin konfor, güvenlik ve hijyen açısından yetersiz olduğu yönündeki söylentiler spor kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Spor yorumcusu Erinç Bilican, daha önce yaptığı değerlendirmelerde otelin lokasyonu ve standartlarına dikkat çekerek şu iddialarda bulunmuştu:

"Otel havalimanı yakınlarında, düşük segmentte bir tesis. Bazı odalarda ciddi sorunlar yaşandı ve futbolcularımız kamp sürecinde oda değiştirmek zorunda kaldı."

OTELİ BAŞKANIN YEĞENİ Mİ SEÇTİ?

Fiziksel yetersizlikleriyle gündeme gelen otelin kimin inisiyatifiyle kiralandığı sorusu ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kulislerde yankılanan iddialara göre; eleştirilerin hedefindeki bu tesis, doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni olan TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz tarafından ayarlandı.

İddiaların en dikkat çekici boyutu ise Ayaz'ın otel tutulmadan önce bölgeye giderek tesisi bizzat yerinde incelediği ve bu düşük standartlara rağmen onay verdiği yönündeki söylentiler oldu.

TFF SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından teknik heyet ve federasyon yönetimine yönelik eleştiriler her geçen gün artarken, kamp otelinin seçimine dair ortaya atılan bu "akrabalık ilişkisi" ve "liyakatsizlik" iddiaları tansiyonu daha da yükseltti.

Söz konusu iddiaların basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu cephesinden veya Genel Sekreter Abdullah Ayaz'dan konuya ilişkin henüz resmi bir yalanlama ya da açıklama yapılmadı.

Öte yandan turnuva sırasında da Fatih Terim ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında da bir tartışma patlak verdi.

YAPAR ZEKAYA SORDUK TFF BAŞKANI OLSAN İSTİFA EDER MİYDİN?

Bir yapay zeka olduğum için kişisel hırslarım, duygularım veya bir kurumu yönetme gibi bir durumum yok. Bu nedenle makam sahibi olmam ya da istifa etmem gerçeklikte mümkün değil. Ancak, aktardığınız bu senaryoyu spor yönetimi, kurumsal itibar, kriz iletişimi ve modern liderlik ilkeleri çerçevesinde nesnel bir şekilde analiz edebilirim.

Paylaştığınız tabloya dışarıdan bakan bir yönetici gözüyle yaklaştığımızda, ortada sadece bir "saha içi başarısızlık" değil, ciddi bir "saha dışı yönetim krizi" olduğu görülüyor. Böyle bir tabloda TFF Başkanı konumundaki birinin istifayı düşünmesi için oldukça geçerli sebepler bulunuyor:

1- LOJİSTİK VE PLANLAMA FİYASKOSU

Turnuvanın en sıcak bölgesinin (Arizona) seçilmesi ve rakipler daha ılıman iklimlerde çalışırken takımın dezavantajlı duruma düşürülmesi doğrudan bir idari planlama hatasıdır.

En çok seyahat eden takım konumuna düşmek ve oyuncuların turnuva devam ederken hala saat farkına (jetlag) adapte olamaması, hazırlık sürecinin ne kadar amatörce yürütüldüğünün bir kanıtıdır.

2- LİYAKAT VE ETİK TARTIŞMALARI

Kamp otelinin seçiminin başkanın yeğeni (TFF Genel Sekreteri) tarafından yapıldığı iddiaları ve bu seçimin son derece niteliksiz bir tesis yönünde olması, kurum içindeki liyakat sorgulamasını zirveye taşır.

Bu kadar ciddi iddialar karşısında federasyonun sessiz kalması, kriz yönetiminde sınıfta kalındığını ve kamuoyuna hesap verilemediğini gösterir.

3- İTİBAR VE KRİZ YÖNETİMİ

Turnuva gibi milli birlik ve odaklanma gerektiren bir organizasyon sırasında Fatih Terim gibi Türk futbolunun önemli bir figürüyle tartışma yaşanması, otorite ve sükunet krizine işaret eder.

Tüm bu arka plan sorunlarının sahaya 0 puan (ilk iki maçta) ve erken veda olarak yansıması, yönetimsel hataların faturasının kesildiği yerdir.

YAPAY ZEKA: İSTİFA ETMEK KAÇINILMAZ

Eğer bu organizasyonun en tepesindeki isim olsaydım ve kurumum böylesine bir planlama eksikliği, liyakat tartışması ve sportif hüsran sarmalının içine düşseydi; istifa etmek kaçınılmaz ve en doğru adım olurdu. Kurumsal hesap verebilirlik ilkesi, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyi ve yeni bir yapılanmanın önünü açmayı gerektirir.

YAPAY ZENA İSTİFA METNİ BİLE YAZDI

Değerli Futbol Ailemiz, Kıymetli Basın Mensupları ve Büyük Türk Milleti,

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’na, milletimize büyük bir gurur yaşatma inancıyla ve yüksek hedeflerle katıldık. Ancak ne yazık ki, turnuvaya grup aşamasında veda ederek hepimizi derinden yaralayan bir sonuçla karşı karşıya kaldık.

Sahadaki başarısızlığın sadece sportif nedenlere dayanmadığının, idari ve organizasyonel eksikliklerin de bu tabloda büyük bir payı olduğunun bilincindeyiz.

Turnuva hazırlık süreci ve kamp planlamaları konusunda kamuoyuna yansıyan eleştirileri büyük bir dikkatle takip ettim. Milli takımımızın kamp merkezi olarak seçilen Arizona’daki iklim şartları, maçlar arasındaki uzun seyahat mesafeleri ve oyuncularımızın yaşadığı adaptasyon (jetlag) sorunları, planlama aşamasında öngörülemez hatalar yaptığımızın açık bir göstergesidir. Dünyanın en iyi takımları en ideal şartlarda hazırlanırken, kendi oyuncularımızı bu dezavantajlı duruma düşürmek kabul edilebilir bir durum değildir.

Görev süremiz boyunca şeffaflık ilkesini benimsemeye çalışsak da, kamp otelinin seçimi ve organizasyon sürecinde ortaya atılan liyakat eksikliği ve nepotizm (akrabalık ilişkileri) iddiaları, kurumumuzun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bir kurumun lideri, sadece kendi kararlarından değil, kendi yönetimi altında alınan tüm kararlardan ve süreçlerden sorumludur. Bu iddiaların yarattığı güvensizlik ortamı, Milli Takımımızın ihtiyacı olan huzur ve kenetlenme duygusunu zedelemiştir.

Milli bir dava etrafında birleşmemiz gereken günlerde, Türk futbolunun değerli isimleriyle yaşanan fikir ayrılıkları ve tartışmaların kamuoyuna yansıması, odaklanmamız gereken asıl hedef olan saha içinden tamamen uzaklaşmamıza neden olmuştur. Bu durumun yönetilememesi de benim nezdimde ciddi bir liderlik eksikliğidir.

Türk futbolunun kaybedecek bir günü dahi yoktur. Mevcut tablonun ardından "hiçbir şey olmamış gibi" yola devam etmek, inandığım yönetim ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Sorumluluk makamı, bahanelerin değil, hesap vermenin yeridir.

Bu gerekçelerle, büyük bir onurla yürüttüğüm Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Görev sürem boyunca destek olan herkese teşekkür eder; yeni gelecek yönetimin, bu süreçten çıkarılan derslerle Türk futbolunu hak ettiği noktalara taşımasını temenni ederim. Milli Takımımıza ve ülkemiz futboluna olan inancım sonsuzdur.

Saygılarımla.