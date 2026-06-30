Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

30.06.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu öğrenildi. Acil, cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda, birinci ve ikinci dalga operasyonlarının ardından alınan etkin pişmanlık ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, ele geçirilen belgeler, telefon inceleme raporları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 6 farklı eylemde daha suç işlendiğine yönelik şüphe oluştu.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si operasyonlarda yakalanırken, firari olan 1 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı. Şüpheliler, 29 Haziran'da ifadelerinin alınmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 13'ü tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, tutuklanmaları talep edilen 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

<a class='keyword-sd' href='/haluk-levent/' title='Haluk Levent'>Haluk Levent</a>'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı
Berkant Acil

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; tutuklananlar arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de bulunuyor. Tutuklanan Acil, cezaevine gönderildi. 

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent, Operasyon, Ünlüler, Magazin, Gündem, Güncel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
Dünyanın en güzel kızı evlendi İşte damat bey Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:51
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Terim’e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim
10:29
Özgür Özel’den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
10:15
İsmailağa Cemaati’nin kilolarca altını buhar oldu Cübbeli Ahmet isyan etti
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:40
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 11:51:24. #7.12#
SON DAKİKA: Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.