Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler - Son Dakika
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Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

30.06.2026 11:20
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Baskınlarda çok sayıda sahte altın kalıbı, yasa dışı basılmış ziynet altınları ve üretim ekipmanları ele geçirilirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 71 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik düzenlenen operasyondan yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerde çok sayıda sahte altın kalıbı, yasa dışı basılmış ziynet altınları ve üretimde kullanılan ekipman ele geçirildi.

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen sahte altın operasyonuna ilişkin yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları kameralar tarafından kaydedildi.

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

SAHTE ALTINLAR VE KALIPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon görüntülerinde, darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarının sahtelerinin üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kalıp, çeşitli üretim malzemeleri ve yasa dışı basılmış altınlar yer aldı.

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

Ekiplerin tek tek delil topladığı anlar ile ele geçirilen materyaller dikkat çekti.

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

71 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında "Parada sahtecilik", "Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kahramanmaraş merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmişti.

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

Kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

VATANDAŞLARIN BİRİKİMLERİ HEDEF ALINMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, düşük ayar ve eksik gramajla üretilen sahte ziynet altınlarıyla vatandaşların birikimlerinin hedef alındığını belirterek, bu tür suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti.

Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler
Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler
Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

Kahramanmaraş, Akın Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sahte Altın Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler - Son Dakika

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