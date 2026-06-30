Türkiye'de bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle - Son Dakika
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Türkiye'de bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle

Türkiye\'de bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle
30.06.2026 11:37
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DenizBank'ın sahibi Emirates NBD'nin, HSBC'nin Türkiye'deki faaliyetlerini satın almak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, resmi temasların başladığını ancak sürecin henüz erken aşamada olduğunu belirtti. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmama ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük finans gruplarından Emirates NBD PJSC'nin, İngiltere merkezli HSBC Holdings Plc'nin Türkiye operasyonlarını satın almak amacıyla görüşmeler yürüttüğü ileri sürüldü.  Bloomberg'e konuşan ve sürece yakın olduğu belirtilen kaynaklar, iki banka arasında resmi temasların başladığını aktardı.

EMIRATES NBD'NİN TÜRKİYE'DEKİ İKİNCİ BÜYÜK HAMLESİ OLABİLİR

Dubai merkezli Emirates NBD, Türkiye bankacılık sektöründe halihazırda önemli bir konuma sahip. Finans grubu, 2019 yılında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile yürüttüğü görüşmelerin ardından DenizBank'ın yüzde 99,85 hissesini yaklaşık 3 milyar dolar bedelle satın almıştı.

Emirates NBD'nin HSBC Türkiye operasyonlarını da bünyesine katmak istemesi, Türkiye'deki pazar payını ve operasyonel ağını genişletme stratejisinin yeni adımı olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMELER GİZLİ YÜRÜTÜLÜYOR

Sürece yakın kaynaklara göre, müzakereler gizlilik içinde yürütülüyor. Taraflar arasında görüşmeler başlamış olsa da henüz resmi bir duyuru yapılmış değil. Kaynaklar, Emirates NBD'nin Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek istediğini belirtirken, görüşmelerin erken aşamada olduğuna dikkat çekti.

ANLAŞMA KESİN DEĞİL

Görüşmelere aşina olan yetkililer, sürecin nasıl sonuçlanacağının henüz belirsiz olduğunu ifade etti. Taraflar arasında kesin bir anlaşmaya varılmayabileceği ve müzakerelerin olumsuz sonuçlanabileceği de belirtildi. Konuya ilişkin Emirates NBD ve HSBC cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Emirates Nbd, Bloomberg, Denizbank, Türkiye, Ekonomi, Banka, Hsbc, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bankacılık sektöründe dengeleri değiştirecek hamle - Son Dakika

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