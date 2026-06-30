Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Caferağa Mahallesi Yusuf Kamil Paşa Sokak'ta bulunan binanın yıkımı sırasında göçük meydana geldi.
Alanda çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de yıkım göçüğü: 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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