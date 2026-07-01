Deniz Akkaya'dan ev sahibine uzaklaştırma - Son Dakika
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Deniz Akkaya'dan ev sahibine uzaklaştırma

01.07.2026 15:14  Güncelleme: 15:15
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Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli'de kiraladığı evin sahibiyle tartıştı. Adliyeye giderek şikayetçi olan Akkaya, ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. GBT sorgusunda ise farklı suçlardan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

ESKİ manken ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli'de kiraladığı evin sahibiyle yaşadığı tartışmanın ardından adliyeye giderek şikayetçi oldu. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akkaya, ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki evde kiracı olarak bulunan eski manken ve sunucu Deniz Akkaya ile ev sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Akkaya, Kocaeli Adliyesi'ne giderek ev sahibinden şikayetçi oldu. Bu sırada yapılan genel bilgi toplama (GBT) sorgusunda Akkaya hakkında farklı suçlardan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Akkaya, burada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Deniz Akkaya, adliye çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, "Ben uzaklaştırma aldım ev sahibimden maalesef. Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım. Lütfen haber yazarken doğru yapın" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Deniz Akkaya'dan ev sahibine uzaklaştırma - Son Dakika

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