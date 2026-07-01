Deniz Akkaya'dan ev sahibine uzaklaştırma

ESKİ manken ve sunucu Deniz Akkaya Kocaeli 'de kiraladığı evin sahibiyle yaşadığı tartışmanın ardından adliyeye giderek şikayetçi oldu. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akkaya, ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki evde kiracı olarak bulunan eski manken ve sunucu Deniz Akkaya ile ev sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Akkaya, Kocaeli Adliyesi'ne giderek ev sahibinden şikayetçi oldu. Bu sırada yapılan genel bilgi toplama (GBT) sorgusunda Akkaya hakkında farklı suçlardan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Akkaya, burada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Deniz Akkaya, adliye çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine ev sahibi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, "Ben uzaklaştırma aldım ev sahibimden maalesef. Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım. Lütfen haber yazarken doğru yapın" dedi.