Hadise "Anne olmak istiyorum" dedi, seyircinin bulduğu partnere gülümsedi

Türk pop müziğinin sevilen ismi Hadise, önceki gün Almanya'da sevenleriyle buluştu. Şarkıları ve enerjisiyle mekanı dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, şarkı aralarında seyircilerle yaptığı samimi sohbetle de geceye damga vurdu.

İKİNCİ KEZ HALA OLMANIN HEYECANINI PAYLAŞTI

Özel hayatıyla ilgili içten açıklamalarda bulunan Hadise, kısa bir süre önce ikinci kez hala olduğunu müjdeledi. Yeğenlerine duyduğu sevgiyi ve hala olmanın kendisinde yarattığı derin duygusal etkiyi hayranlarıyla paylaşan başarılı şarkıcı, konuyu kendi annelik hayallerine getirdi.

"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

Hala olmanın bile kendisini çok etkilediğinden bahseden Hadise, annelik fikrine artık çok daha yakın hissettiğini belirterek sahnede şu sürpriz itiraflara imza attı:

"Şu an halayken bile bu duyguları yaşıyorsam, anne olunca nasıl olacak çok merak ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Tabii önce doğru partneri bulmak lazım."

SEYİRCİDEN 'MURAT BOZ' TEZAHÜRATI

Hadise'nin annelik çıkışı ve esprili bir dille "partner" vurgusu yapması, konser alanındaki coşkuyu bir anda farklı bir boyuta taşıdı. Ünlü şarkıcının bu sözleri üzerine harekete geçen Almanyalı hayranları, Hadise ile sık sık isimleri yan yana anılan ve yakın dostluklarıyla bilinen Murat Boz'u kastederek hep bir ağızdan "Murat, Murat" diye tezahürat yapmaya başladı.

Seyircinin bu sürpriz tepkisi karşısında bozuntuya vermeyen ve tezahüratlara karşı çıkmayan Hadise'nin, kalabalığa sadece tebessüm ederek karşılık vermesi gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.