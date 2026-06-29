Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki Hırvatistan - Gana mücadelesi, sahadaki futboldan çok saha dışında yaşanan ilginç bir güvenlik zafiyetiyle gündeme geldi. Taraftarlar arasında yer alan tanınmış Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic'in, beraberindeki ekiple birlikte akılalmaz bir yöntemle stadyuma kaçak girdiği öğrenildi.

"HIRVATİSTAN BAKANI" DİYEREK GÜVENLİĞİ AŞTILAR

Hırvat basınına yansıyan haberlere göre, şarkıcı ve ekibi stadyum girişindeki VIP ve yetkili güvenlik kontrol noktasına araçla yaklaştı. Herhangi bir maç bileti veya resmi akreditasyon kartı bulunmayan ekibin şoförü, görevli personeli son derece rahat bir tavırla ve sadece iki cümleyle ikna etmeyi başardı. Direksiyon başındaki kişinin, güvenlik bariyerine yaklaşırken "Hırvatistan Bakanı. Hadi sür, teşekkürler." ifadeleri ile polisi aştığı ifade edildi.

POLİS GÜLÜMSEYEREK YOL TARİF ETTİ

Şoförün bu özgüvenli ve yetkili tavrı sonrası güvenlik görevlileri durumdan şüphelenip polis ekiplerine haber verse de araçtaki ekip geri adım atmadı. Olayın en ilginç anı ise polis müdahalesi sırasında yaşandı. Aracı durdurup kimlik kontrolü yapması beklenen polisin durumu fark etmemesi ve gülümseyerek araca stadyum içindeki otopark güzergâhını tarif etmesi herkesi şaşırttı. Otopark yönüne yönlendirilen ekip, hiçbir güvenlik engeline takılmadan stadyum alanına resmen giriş yaptı.

TRİBÜNDE GALİBİYET KUTLAMASI

Bu büyük güvenlik zafiyetinden yararlanarak tribünlerdeki yerini alan Mladen Grdovic, 90 dakika boyunca maçı diğer taraftarlarla birlikte coşkuyla takip etti. Sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Hırvatistan Milli Takımı'nın başarısını kutlayan ünlü şarkıcı, zafer coşkusuna da ortak oldu. Gündeme bomba gibi düşen bu olay, dev turnuvadaki stadyum giriş kontrollerinin ve güvenlik tedbirlerinin uluslararası basında tartışılmasına neden oldu.