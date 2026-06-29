İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları - Son Dakika
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İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

İşte Beşiktaş\'ın yeni sezon formaları
29.06.2026 15:43
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Beşiktaş'ın Nike ile yaptığı anlaşmanın ardından yeni sezon formaları tanıtıldı. İşte o formalar...

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesinde yeni forma sponsoru Nike ile başlattığı iş birliğinin ardından yeni sezon formalarını düzenlenen lansman organizasyonuyla tanıtıldı.

İÇ SAHA, DPELASMANDA VE ALTERNATİF FORMA

Yeni sezon forma tanıtımı, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün iç saha, deplasman ve alternatif forma tasarımları tanıtıldı.

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
İç saha forması
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
İç saha forması
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Deplasman forması
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Deplasman forması
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Deplasman forması
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Alternatif forma
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Alternatif forma
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları
Alternatif forma
Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Beşiktaş, Futbol, Nike, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları - Son Dakika
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