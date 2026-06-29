Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesinde yeni forma sponsoru Nike ile başlattığı iş birliğinin ardından yeni sezon formalarını düzenlenen lansman organizasyonuyla tanıtıldı.
Yeni sezon forma tanıtımı, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün iç saha, deplasman ve alternatif forma tasarımları tanıtıldı.
Son Dakika › Spor › İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları - Son Dakika
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