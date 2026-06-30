Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız - Son Dakika
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Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

30.06.2026 10:29
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararından sonra yaptığı il ziyaretlerinde istikameti vatandaşlara sorduğunu belirterek, "Eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız. Gerekirse yeni bir partiyle, tertemiz bir sayfa açacağız. Bu yeni parti, bizim partimiz olmayacak. Kadınların, gençlerin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, işsizlerin, yoksulların, umudu elinden alınan milyonların partisi olacak" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisine yönelik verilen 'mutlak butlan' kararının ardından ilk kez bu kadar net konuştu. Tavır gazetesinin sorularını yanıtlayan Özel, mutlak butlan kararının ardından yeni partiye ilişkin dikkat çeken yanıtlar verdi.

"AK PARTİ'Yİ TARHİNDE İLK KEZ YENEN KADROLARIZ"

Özel "Biz, CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yapan kadrolarız. Biz, AK Parti'yi tarihinde ilk kez yenen kadrolarız. Bu yüzden saldırı altındayız. İktidar yürüyüşümüzü durdurmak için tarihte görülmemiş bir yöntemle mutlak butlan davası icat ettiler. Erdoğan, bu darbeyle ilgisi olmadığını izah etmek için günlerdir konuşup çabalıyor ama nafile. Bunun CHP'nin iç meselesi olmadığını herkes biliyor. Erdoğan bu işin tam göbeğindedir. AK Parti, kendisini yenen kadroları göndermek için partimize bir butlan, bir kayyum atamıştır. Yaşadığımız budur. Biz, kaybeden CHP değiliz, kazanan CHP'yiz. Biz, atanmış CHP değiliz, seçilmiş CHP'yiz. Emek emek, sokak sokak, meydan meydan büyüttüğümüz partimizi işgalden kurtarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

"MİLLETİ SEÇENEKSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yeni parti sinyalinin ilk kez bu kadar yüksek sesle dile getiren Özel, "Butlandan sonra 15 il ziyareti yaptım. Göz hizasında halkımızla buluşuyoruz. Vatandaşlarımızı dinlemeye, istikameti vatandaşa sormaya devam ediyoruz. Eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız. Gerekirse yeni bir partiyle, tertemiz bir sayfa açacağız. Yeni bir siyaseti, demokratik rekabeti, hukukun üstünlüğünü, temiz yönetimi hep birlikte inşa edeceğiz. Yeni ve kurucu bir siyasetle Türkiye'nin önünü açacağız. Bu yeni parti, bizim partimiz olmayacak. Kadınların yeni partisi olacak. Gençlerin yeni partisi olacak. Emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, işsizlerin, yoksulların, umudu elinden alınan milyonların partisi olacak." ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

Siyaset normale dönecek. Kumpaslar, iftiralar, siyasi davalar bitecek. Devlette yozlaşma sona erecek. İsrafla, torpille, kayırmacılıkla, kul hakkı yiyerek ayakta kalan bu düzen artık bitecek. Siyaset, yetkiyi sadece milletten alarak ve millete hesap vererek yapılacak. Türkiye kurumlarla ve kurallarla yönetilen, herkesin eşit olduğu bir ülke olacak. İşte o zaman bu topraklara bereket ve refah gelecek. Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle imrenilen güçlü bir ülke olarak yükselecek. Bu yeni yol, AK Parti'nin kara düzenine karşı milletin yolu olacak. Bu yol adaletin, eşitliğin yolu olacak. Bu yol demokrasinin, kalkınmanın, refahın yolu olacak. Bu yol Türkiye'yi ayağa kaldıran yol olacak."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    koltuk sevdası boyle bişeyyyy 1 0 Yanıtla
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