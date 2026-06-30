NATO tedbir belgesi sahte çıktı - Son Dakika
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NATO tedbir belgesi sahte çıktı

30.06.2026 09:40
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin Ankara Valiliği'ne ait olduğu öne sürülen belgelerin asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve çeşitli haberleşme gruplarında dolaşıma sokulan, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Ankara Valiliği'ne ait olduğu iddia edilen belgelere ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu paylaşımlar ve belgelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"SAHTE İÇERİKLERDEN OLUŞUYOR"

Yapılan açıklamada, dolaşıma sokulan belgelerin tamamen asılsız olduğu belirtilerek, "Söz konusu paylaşımlar ve belgeler tamamen asılsız olup, resmi format ve nitelikten uzak sahte içeriklerden oluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLARA UYARI

DMM, toplumsal güvenliği ve huzuru hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan asılsız iddialara ve sahte belgelere itibar edilmemesi, doğruluğu resmi kaynaklara dayanmayan paylaşımlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

NATO tedbir belgesi sahte çıktı
NATO tedbir belgesi sahte çıktı
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ankara Valiliği, Politika, Güvenlik, Dünya, Yerel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel NATO tedbir belgesi sahte çıktı - Son Dakika

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