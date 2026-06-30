Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti - Son Dakika
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Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti

30.06.2026 14:15
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Bitlis'te dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapılan iki kardeşten 13 yaşındaki Aziz Şeflek'i arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Baba Bakır Şeflek, akıntıya kapılan çocuklarından birini kurtarmaya başarırken diğer ikisinin dereden cansız bedeni çıkarıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında derecen geçmeye çalışan çocuklar akıntıya kapıldı. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba Bakır Şeflek, çocuklarından birini sağ olarak kurtarmayı başarırken, diğer çocuğunun ise cansız bedenine ulaştı. Akıntıya kapılan 13 yaşındaki Aziz Şeflek için de dün ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. 

Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti

AZİZ'İN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD, jandarma, polis dalgıç ekipleri ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından dere boyunca ve su altında aralıksız sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Aziz Şeflek'in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta çalılıkların arasında bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Aziz Şeflek'in cenazesi, olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti

2 KARDEŞ GİRDİKLERİ DEREDE CAN VERDİ

Yaşanan faciada, daha önce Aziz Şeflek'in kardeşlerinden birinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Aziz'in cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte Şeflek ailesinin derede akıntıya kapılarak yaşamını yitiren çocuklarının sayısı ikiye yükseldi.

Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybettiBir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti
Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti
Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti
Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti
Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Bitlis, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir baba için en büyük acı! Kurtarmaya çalıştığı iki evladını da kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ergün Öz Ergün Öz:
    Allah rahmet eylesin aileye yüce Rabbim sabırlar versin 1 0 Yanıtla
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