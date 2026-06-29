Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı

Felipe Augusto\'nun yeni takımı açıklandı
29.06.2026 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ekibi Zenit, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Felipe Augusto'yu transfer ettiğini açıkladı. Yeni takımına imza atan Felipe Augusto, ''Benim için bu yeni sayfa, büyük ve heyecan verici bir meydan okuma olacak" dedi.

Süper Lig devi Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı genç golcü Felipe Augusto'nun yeni takımı belli oldu. 

AUGUSTO GOLLERİNE ZENIT'TE DEVAM EDECEK

Rus ekibi Zenit, başarılı futbolcunun transferini resmen duyurdu. Zenit'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Felipe Augusto artık Zenit'in futbolcusu. Trabzonspor ile her konuda anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Kendisine Petersburg'a 'hoş geldin' diyor, başarılar ve gollerle dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi. 

Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı

''BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA''

Rus ekibine imza atmasının ardından duygularını paylaşan 22 yaşındaki santrfor, bu transferin kariyeri için dönüm noktası olduğunu belirterek, "Kariyerimde oldukça büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Daha önce Belçika ve Türkiye'de forma giydiğim için Avrupa futbolunun dinamiklerine yabancı değilim. Benim için bu yeni sayfa, büyük ve heyecan verici bir meydan okuma olacak" şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 22 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda rakip kalelere 15 gol attı. 

Zenit St. Petersburg, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse Erkut Köse:
    sırf kendi memleketinden gs veya fb almasın diye birde tepki gelir diye yurtdışına sattı başkan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un dibinde kırmızı altın hasadı başladı İstanbul'un dibinde kırmızı altın hasadı başladı
Kuşadası’na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi Kuşadası'na gelmesi planlanan LGBT temalı kruvaziyerin seferi iptal edildi
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı, sürücü ağır yaralandı
Irak’taki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 47’ye yükseldi Irak'taki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 47'ye yükseldi
Elazığ’da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti Elazığ'da yılan kümesteki 5 kaz yavrusunu telef etti
Bir hafta önce taşındığı evde ölü bulundu Bir hafta önce taşındığı evde ölü bulundu
Venezuela’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450’ye ulaştı Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye ulaştı

20:32
Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu
Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu
19:38
Jhon Duran, Galatasaray’a transfer oluyor
Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor
18:05
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
17:17
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
16:57
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi
16:44
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
15:50
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 20:40:11. #7.13#
SON DAKİKA: Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.