Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

30.06.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, kocasıyla ilişkiye girmeye çalıştığını iddia ettiği hemcinsini üst geçitte saçından tutarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki kadın arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre kadınlardan biri, kocasıyla ilişki yaşamaya çalıştığını öne sürdüğü hemcinsine üst geçitte saldırdı.

ÜST GEÇİTTE ORTALIK KARIŞTI

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Halkevi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, kocasıyla ilişki yaşamaya çalıştığını öne sürdüğü kadınla üst geçitte karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SAÇINDAN TUTUP DARBETTİ

Kavga sırasında kadınlardan biri, diğerinin saçından tutarak darbetti. Saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırırken, çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Bir süre daha saldırısını sürdüren kadın, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.

O ANLAR KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan kavga ve arbede anları, olaya tanık olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Evini kaçak müzeye dönüştüren şahıs yakalandı Evini kaçak müzeye dönüştüren şahıs yakalandı
Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı Akaryakıt krizi Rusya’yı sardı: Benzinliklerde kavga çıktı

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:21
Koreli turist İstanbul’da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat
Koreli turist İstanbul'da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:36
İBB davasında 59. gün Murat Ongun’dan “Frankenstein“ benzetmesi
İBB davasında 59. gün! Murat Ongun'dan "Frankenstein" benzetmesi
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 15:12:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.