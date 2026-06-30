Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki kadın arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre kadınlardan biri, kocasıyla ilişki yaşamaya çalıştığını öne sürdüğü hemcinsine üst geçitte saldırdı.

ÜST GEÇİTTE ORTALIK KARIŞTI

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Halkevi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın, kocasıyla ilişki yaşamaya çalıştığını öne sürdüğü kadınla üst geçitte karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SAÇINDAN TUTUP DARBETTİ

Kavga sırasında kadınlardan biri, diğerinin saçından tutarak darbetti. Saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırırken, çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Bir süre daha saldırısını sürdüren kadın, çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.

O ANLAR KAMERADA

Sokak ortasında yaşanan kavga ve arbede anları, olaya tanık olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.