İŞKUR ve BİK'ten medya istihdamı için iş birliği protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İŞKUR ve BİK'ten medya istihdamı için iş birliği protokolü

İŞKUR ve BİK\'ten medya istihdamı için iş birliği protokolü
30.06.2026 12:49  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran, medya sektöründe nitelikli iş gücü ve istihdamı geliştirmek amacıyla İŞKUR ve BİK arasında iş birliği protokolü imzaladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Basın İlan Kurumu (BİK) arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı.

İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay katıldı. İletişim ve medya sektöründe istihdam ve iş gücünün geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolünü Bakan Işıkhan ve İletişim Başkanı Duran imzaladı. Protokol, resmi ilan ve reklam ekosistemi içerisinde yer alan toplam 1075 basın işletmesini kapsayarak, bu kurumlara yönelik eğitim ve iş gücü geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine olanak tanıyacak.

'SEKTÖRÜN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VE İSTİHDAM İHTİYACINA CEVAP VERECEK'

Törende konuşan Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla birçok sektöre yönelik Aktif İşgücü Programlarını büyük bir hassasiyetle ve başarıyla yürütmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Bu anlamda, Basın İlan Kurumu ile 2016 yılında imzaladığımız iş birliği protokolü ile medya ve iletişim alanında çalışan veya çalışmak isteyenlere yönelik İş Başı Eğitim Programını 2021 yılında başarıyla nihayete erdirmiştik. 'Gazetecilik Eğitim Programı' kapsamında, bu süreçte, muhabirlikle ilgili mesleklerde düzenlenen iş başı eğitim programlarından 3 bin 635 kişi yararlanmıştır. İletişim Başkanlığımızla birlikte imzalarını atacağımız, aynı zamanda kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğimizi daha da kuvvetlendireceğine inandığım bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliktedir. Protokol, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş kulübü faaliyetleri, kurslar ve eğitimlerle, özellikle üniversite öğrencilerimize yönelik, aktif iş gücü programlarımızın daha etkin şekilde yürütülmesine vesile olacaktır. İş Başı Eğitim Programlarımızın süresi daha evvel de olduğu gibi 9 ay olarak uygulanmaya devam edecektir. İletişim Başkanlığımız tarafından; kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine, stratejik iletişim kapasitesinin artırılmasına ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki iletişim gücünün daha da ileri taşınmasına yönelik önemli adımlar atılmaktadır. Bugün imzaladığımız bu protokol de bu anlayışın somut örneklerinden biridir" dedi.

DURAN: ANADOLU MEDYASININ GÜÇLENDİRİLMESİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK

İletişim Başkanı Duran ise yeni iletişim teknolojilerinin ve dijitalleşmenin etkisiyle hem insanların alışkanlıklarının hem de iletişim ve medyanın yapısının hızla değiştiğine dikkat çekerek, "Bu duruma bağlı olarak medyadaki insan kaynağının niteliği de değişiyor, dönüşüyor. Biz İletişim Başkanlığı olarak, hem medya kuruluşlarının yapısal olarak güçlenmesini hem de insan kaynağının desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Bu doğrultuda basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesinden mesleki gelişimlerine kadar çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Basın kartı süreçlerinin geliştirilmesi, akreditasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi, afet ve kriz dönemlerinde sahada görev yapan gazetecilerimizin desteklenmesi gibi uygulamalarla medyanın daha güçlü bir zeminde faaliyet göstermesine katkı sağlıyoruz. Programlarımız, eğitimlerimiz ve yayınlarımızla iletişim dünyasındaki paydaşlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra yerel medyanın dijitalleşmesi ve uluslararası medyayla ilişkilerin geliştirilmesi de öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alıyor. Bu projenin; özellikle yerel basının, bilhassa Anadolu medyasının da güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Güncel, Eğitim, İŞKUR, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR ve BİK'ten medya istihdamı için iş birliği protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Manchester City’nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca
İmamoğlu ile Böcek’in görüşmesinin tanığı Yasin Yellice ifade verdi İmamoğlu ile Böcek’in görüşmesinin tanığı Yasin Yellice ifade verdi
Validen kumar çıkışı: Eşime bile mesaj geliyor Validen kumar çıkışı: Eşime bile mesaj geliyor

13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:49:23. #7.12#
SON DAKİKA: İŞKUR ve BİK'ten medya istihdamı için iş birliği protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.